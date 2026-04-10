Ostacolo Bournemouth per l'Arsenal: 11 risultati utili, ultimo k.o. proprio con i Gunners

Nonostante i nove punti di vantaggio sul Manchester City alla vigilia della 32ª giornata di Premier League, l’Arsenal di Mikel Arteta non può permettersi distrazioni e passi falsi. All'Emirates Stadium arriva infatti un avversario insidioso come il Bournemouth di Andoni Iraola, protagonista di una delle serie più impressionanti del campionato: undici partite consecutive senza sconfitte, la striscia aperta più lunga della Premier League, cominciata proprio dopo un k.o. con i londinesi.

Il Bournemouth ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà i Gunners, soprattutto lo scorso anno, quando riuscì a espugnare proprio Londra con una rimonta firmata da Dean Huijsen ed Evanilson, ribaltando il match e imponendosi 2-1. Un precedente che pesa e che alimenta le preoccupazioni della squadra di casa.

Il Bournemouth ha confermato in questa stagione la propria capacità di essere competitivo contro le big, strappando punti preziosi e restando in piena corsa per obiettivi ambiziosi, anche se qualche occasione mancata ha frenato la corsa verso l’Europa. Per la sfida di Londra, Iraola potrà contare su diverse opzioni importanti, mentre dovrà rinunciare a elementi chiave come Justin Kluivert e Lewis Cook. Dall’altra parte, Arteta si affida alla solidità di una squadra che, pur in vantaggio in classifica, sa bene di non poter abbassare la guardia. Una partita che promette intensità e che potrebbe riaprire la corsa al titolo o, al contrario, rafforzare ulteriormente le ambizioni dell’Arsenal anche in ottica Champions League.