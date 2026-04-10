Mondiale lontano per Garnacho: "So che farò grandi cose con l'Argentina, serve tempo"

A poche settimane dal Mondiale al quale molto probabilmente non parteciperà, Alejandro Garnacho è tornato a parlare della scelta che ha segnato la sua carriera internazionale: rappresentare la Nazionale argentina invece della Spagna. L’esterno offensivo del Chelsea ha spiegato come la decisione sia nata soprattutto dalla fiducia ricevuta fin da subito dal progetto albiceleste. "La ragione per cui ho scelto l’Argentina è che mi hanno fatto capire fin dall’inizio che sarei stato importante in futuro", ha raccontato il giocatore, nato in Spagna ma legato all’Argentina attraverso la famiglia materna.

Una scelta che oggi, però, si scontra con un presente meno lineare del previsto. Nonostante l’esperienza accumulata e la vittoria nella Copa America 2024, il suo spazio con la nazionale guidata da Lionel Scaloni si è ridotto progressivamente, fino a rendere incerta la sua presenza nella prossima rassegna mondiale. Il bilancio con la Seleccion è finora modesto: poche presenze, nessun gol e un ruolo ancora mai davvero centrale. Eppure, Garnacho non mostra rimpianti per la scelta fatta.

Il giovane attaccante ha anche parlato dell’esperienza vissuta accanto a Lionel Messi, sottolineando l’impatto umano e professionale del capitano: "È stato un sogno poter condividere la quotidianità con lui, dagli allenamenti ai pasti. È una persona normale, molto umile, ma quando lo vedi giocare capisci subito la sua grandezza". Nonostante le difficoltà e la forte concorrenza nel reparto offensivo argentino, Garnacho mantiene fiducia e ambizione: "So che farò grandi cose con questa maglia. È solo una questione di tempo".