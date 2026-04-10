Immobile, Ikone e Koleosho frenano la corsa del Monaco: si rivede Pogba ma il Paris FC vince 4-1
Il Paris FC travolge il Monaco con una prestazione dominante e spettacolare, imponendosi 4-1 al termine di una gara praticamente già chiusa dopo appena 21 minuti. La squadra di Antoine Kombouaré parte infatti con un’intensità devastante, mettendo subito in difficoltà la formazione monegasca. Dopo appena quattro minuti arriva il vantaggio firmato da Jonathan Ikoné, bravo a farsi trovare pronto su un’azione sviluppata da Moses Simon e compagni.
Il raddoppio non tarda ad arrivare: al minuto 8 è Ciro Immobile a colpire con grande freddezza, finalizzando un cross preciso e portando il risultato sul 2-0. Il dominio parigino continua senza sosta, con occasioni ancora per Maxime Lopez e Adingra, fermati solo dagli interventi del portiere avversario. Il tris arriva al 21’: ancora Ikoné protagonista, questa volta in contropiede, al termine di una manovra rapida e fluida che mette completamente fuori giri la difesa del Monaco. Dopo la mezz’ora arriva anche la reazione dei monegaschi con la rete di Folarin Balogun, che accorcia le distanze sul 3-1, ma senza riaprire realmente la partita.
Nel secondo tempo il Paris FC gestisce e poi chiude definitivamente i conti con un gol spettacolare di Luca Koleosho, una conclusione potente che vale il 4-1 finale. Nel finale spazio anche al rientro in campo di Paul Pogba, accolto dall’ovazione del pubblico dopo mesi di assenza.
Una vittoria pesante per il Paris FC, che conferma solidità e ambizioni, mentre il Monaco vede interrompersi la propria striscia positiva e rischia di perdere terreno in classifica.
Classifica
PSG 63
Lens 59
Lilla 50
Marsiglia 49
Monaco 49
Lione 48
Rennes 47
Strasburgo 43
Lorient 38
Tolosa 37
Brest 36
Paris FC 35
Angers 33
Le Havre 28
Nizza 27
Auxerre 23
Nantes 18
Metz 15
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.