"È passato poco tempo": persino il ds del Barcellona è sorpreso dall'esonero di Xabi Alonso

Il Real Madrid ha ufficializzato, nella giornata di ieri, martedì 12 gennaio, la decisione di esonerare Xabi Alonso. Un'altra 'vittima' dell'enorme pressione che c'è nel club più vincente al mondo: la sua avventura con i blancos è durata appena 6 mesi (e 11 giorni), con 34 gare dirette dalla panchina.

Una scelta che è stata commentata dal direttore sportivo del club rivale, Deco, che pur ribadendo di voler pensare solo al Barcellona, ha comunque espresso il suo pensiero ai microfoni di RAC 1.

Queste le sue parole: "Ci concentriamo su ciò che è il nostro. Non pensiamo a cosa succede in altri club, ma con la pressione nel Barcellona e nel Real Madrid è sempre complicato e quando i risultati non arrivano, gli allenatori sono i primi ad essere colpiti. È un po' sorprendente perché è passato poco tempo", ha ammesso.

Poi ha aggiunto: "Ha perso la Supercoppa, ma in LaLiga è a quattro punti (dalla vetta, n.d.r.), ed è messo bene bene in Champions. Ma preferisco non commentare dall'esterno e non mi piace perché non so cosa succede nella vita di tutti i giorni. Non sono problemi nostri. Quando mi chiedi di Hansi Flick, le sensazioni dicevano molto, più dei numeri. Con Hansi sapevamo che sarebbe tornato il bel momento".

Su Arbeloa, il nuovo allenatore della squadra bianca, ha detto: "Capisco che il Real Madrid è molto importante, ma noi, per noi. Non so se Arbeloa sia un buon allenatore. Non lo conosco. Non so se sia definitivo o meno e non voglio dilungarmi troppo a parlare del Madrid".