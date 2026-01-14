Ecco il primo Real Madrid di Arbeloa: la formazione contro l'Albacete, c'è Vinicius
Inizia anche in campo l'avventura di Alvaro Arbeloa al Real Madrid. Stasera infatti i blancos sono fra le squadre che giocheranno in Coppa del Re, per affrontare l'Albacete. Tanti gli assenti fra campo e panchina, per motivi fisici e di turnover, con il lancio di diversi canterani. In avanti spazio a Mastantuono, Gonzalo Garcia e Vinicius, in quello che sembra un 4-3-3 di partenza.
Le formazioni ufficiali di Albacete-Real Madrid
Albacete (4-4-2): Raul Lizoain; Lorenzo, Javi Moreno, Neva, Bernabeu; Melendez, Pacheco, Javi Villar, Capi; Lazo, Escriche. Allenatore: Alberto Gonzalez.
Real Madrid (4-3-3): Lunin; David L, Asencio, Huijsen, Fran Garcia; Valverde, Josge Cestero, Guler; Mastantuono, Gonzalo Garcia, Vinicius. Allenatore: Alvaro Arbeloa.
Il programma completo degli ottavi di finale di Copa del Rey
Partite già disputate
Real Sociedad-Osasuna 2-2 (4-3 d.c.r.)
Cultural Leonesa-Athletic Club 3-4
Deportivo-Atletico Madrid 0-1
Mercoledì 14 gennaio
Ore 21 Betis-Elche
Ore 21 Alaves-Rayo Vallecano
Ore 21 Albacete-Real Madrid
Ore 21 Burgos-Valencia
Giovedì ore 21
Racing Santander-Barcellona