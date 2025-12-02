Egitto, i pre-convocati per la Coppa d'Africa: Salah la stella d'Europa insieme a Marmoush

Il commissario tecnico dell’Egitto, Hossam Hassan, ha annunciato la rosa preliminare di 28 giocatori per la Coppa d’Africa 2025, un gruppo guidato da alcune stelle che militano all’estero. In particolare e da sottolineare la chiamata di Mohamed Salah, che sta cercando riprendersi da un momento di flessione impronosticabile dopo la scorsa stagione di puro fuoco e record infranti con la maglia dei Reds campioni d'Inghilterra in carica.

Al suo fianco in attacco l'altro top player Omar Marmoush, voluto a tutti i costi da Pep Guardiola al Manchester City nello scorso mercato invernale. Poi Mostafa Mohamed del Nantes e Rami Rabia dell’Al Ain. I Faraoni sono stati inseriti in un girone impegnativo del torneo tra Nazionali africane con Zimbabwe, Sudafrica e Angola.

Da specificare però che non si tratta di scelte definitive. Infatti la lista finale verrà presentata alla Confederazione Africana (AFCON) l’11 dicembre. Prima dell'inizio della Coppa d'Africa, stabilito il 21 dicembre, l'Egitto affronterà un'amichevole contro la Nigeria (14 dicembre), dopodiché il 17 dicembre si imbarcherà su un volo diretto per il Marocco e il prestigioso torneo.