"Vedrete in estate": con Rosenior si cambia, anticipata la svolta per il mercato del Chelsea

Liam Rosenior ha lasciato intendere che potrebbe esserci una svolta nella strategia di mercato del Chelsea la prossima estate. Il neo allenatore dei Blues dopo l'uscita di scena di Maresca è intervenuto in vista della sfida contro il Newcastle in conferenza stampa, in un clima abbastanza teso dopo la figuraccia in Champions League con il PSG al Parco dei Principi. Fatto, questo, che ha sollevato degli interrogativi sulla rosa a disposizione del tecnico inglese, tra l'altro reduce da diversi cartellini rossi e punti buttati in situazioni di vantaggio.

Nelle ultime quattro stagioni, il Chelsea ha concentrato i propri acquisti su profili molto giovani, con un'età media di 23,5 anni, ma è meglio avere esperienza o una linea green? Rosenior ha risposto: "Stiamo costruendo l'esperienza qui e, in estate, vedrete. Vedrete in estate", ha ribattuto. "Al momento abbiamo queste conversazioni internamente, ma il mio compito è assicurarmi di finire la stagione nel miglior modo possibile. Parlare di affari e trattative di mercato a marzo non è una cosa saggia. L'idea è vincere. Su questo, io, i direttori sportivi e la proprietà siamo tutti allineati".

E ancora: "Serve sempre equilibrio. Parliamo di età, ma a volte l'anagrafe non coincide con l'esperienza. Andrey Santos ha 21 anni ma ha già giocato per il Brasile e ne è stato capitano. Non è solo una questione di età", ha sottolineato Rosenior. Ciò non toglie che tra i vertici del club londinese sono in corso fitte conversazioni per il piano di mercato da adottare tra pochi mesi. Fermo restando che la priorità va ad un posto in Champions League: "È fondamentale per ogni club. La qualificazione alla Champions è importantissima per il prestigio, per quello che vuoi fare sul mercato e per competere ai massimi livelli", la spiegazione dell'allenatore del Chelsea.

In questo senso il bivio con il Newcastle è sensibilmente importante: "È l'obiettivo minimo a cui un club di questa grandezza dovrebbe puntare. Siamo in una posizione che ci permette di provarci. Oggi sarà un'altra partita in cui, se cureremo i dettagli e giocheremo con intensità, speriamo di superare un ottimo Newcastle e avvicinarci alle nostre aspirazioni. Sono entusiasta di ciò che verrà, senza però perdere di vista la prossima partita".