Atletico Madrid, Julian Alvarez titubante sul futuro: la risposta di Simeone ai giornalisti

Martedì l'Atletico Madrid ha divorato in un sol boccone il Tottenham, infliggendogli un 5-2 pesante agli ottavi d'andata di Champions League. Al netto degli errori di Kinsky, con un debutto nella competizione da incubo ad occhi aperti, chi si è preso le luci della ribalta è stato Julian Alvarez. L'attaccante argentino è andato a segno con una doppietta, ma al di là della prestazione hanno sorpreso le dichiarazioni non troppo convinte sul proprio futuro al termine della partita: "Non lo so. Forse sì, forse no… non si sa mai", le parole de La Araña.

Una dichiarazione che ha scatenato un polverone in Spagna, tenendo conto dei rumors costanti sulla volontà del Barcellona di fiondarsi su di lui in estate. Diego Simeone, allenatore dell'Atletico, è stato interpellato in proposito in conferenza stampa ieri e ha risposto: "Capisco tutte le vostre domande. Abbiamo battuto il Bruges e, per voi, il migliore in campo era Oblak. Quello che è rimasto impresso è che Oblak aveva parato un tiro straordinario. Abbiamo battuto il Barcellona e i titoli dei giornali annunciano che Griezmann potrebbe andarsene", ha punto i giornalisti il 'Cholo'.

"Griezmann resta con noi e giocherà la finale", ha rilanciato il tecnico dell'Atletico dopo le dichiarazioni pubbliche dell'attaccante francese sul suo divenire. "Abbiamo vinto l'altro giorno e la domanda è se Julian possa partire o restare. Julian ha rilasciato dichiarazioni corrette. Ci dà tantissimo. Dico ai nostri tifosi che va tutto bene… Avevo detto loro che avremmo lottato, e stiamo lottando". Insomma, senza entrare nello specifico, Simeone ha tentato di spegnere l'incendio.