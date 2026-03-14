Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Tottenham, crescono gli appelli di esonero di Tudor. Ma lui replica: "Mi viene da ridere"

Tottenham, crescono gli appelli di esonero di Tudor. Ma lui replica: "Mi viene da ridere"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 11:19Calcio estero
Yvonne Alessandro

Igor Tudor ha lanciato un avvertimento. La pressione sull'allenatore croato è aumentata a dismisura dopo che il Tottenham si è rotto in mille pezzi per il 5-2 incassato in Champions League dall'Atletico Madrid. E ora arriva un altro bivio cruciale per gli Spurs, perché li attende la trasferta infuocata di Anfield contro il Liverpool e la situazione in Premier League è a dir poco da mani nei capelli. Ad un punto dalla zona retrocessione. E senza nemmeno una vittoria o un punto dall'ingaggio dell'ex Juventus.

Nonostante le crescenti richieste di esonero, Tudor ha preso parola a riguardo e ha affrontato i giornalisti ai microfoni di Sky Sports UK: "La gente pensa che arrivi un nuovo allenatore, le cose cambino e i problemi si risolvano. Mi viene da ridere", ha ironizzato. "Quando si vuole un nuovo tecnico, si cerca una nuova speranza. Le persone vogliono sempre sperare che le cose cambino, ma la realtà è totalmente diversa. Non è così che funziona", ha spiegato. "In questo mondo dove chiunque ha un'opinione, non puoi mai vincere. Ma noi allenatori dobbiamo concentrarci su ciò che possiamo cambiare. Dobbiamo restare calmi e credere in noi stessi".

Una striscia di 11 partite senza vittorie in Premier League ha fatto scivolare il Tottenham al 16° posto, con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione occupata dal West Ham. Con sole 9 partite rimaste, l'ipotesi della prima retrocessione dal 1977 è diventata uno scenario concreto per gli Spurs, che hanno perso cinque partite di fila in campionato per la prima volta negli ultimi 22 anni.

Articoli correlati
Tottenham, per The Athletic Tudor rischia subito: il club lavora sotto traccia al... Tottenham, per The Athletic Tudor rischia subito: il club lavora sotto traccia al sostituto
Tottenham, Tudor torna sul caso Kinsky: "Giocherà ancora e farà una gran carriera"... Tottenham, Tudor torna sul caso Kinsky: "Giocherà ancora e farà una gran carriera"
Tottenham, piove sul bagnato: il protocollo per le commozioni cerebrali fa perdere... Tottenham, piove sul bagnato: il protocollo per le commozioni cerebrali fa perdere 2 difensori
Altre notizie Calcio estero
Tottenham, crescono gli appelli di esonero di Tudor. Ma lui replica: "Mi viene da... Tottenham, crescono gli appelli di esonero di Tudor. Ma lui replica: "Mi viene da ridere"
"Vedrete in estate": con Rosenior si cambia, anticipata la svolta per il mercato... "Vedrete in estate": con Rosenior si cambia, anticipata la svolta per il mercato del Chelsea
Atletico Madrid, Julian Alvarez titubante sul futuro: la risposta di Simeone ai giornalisti... Atletico Madrid, Julian Alvarez titubante sul futuro: la risposta di Simeone ai giornalisti
Man City, Cherki se la ride: "Quando sei in alto non hanno più nulla da dire. Questo... Man City, Cherki se la ride: "Quando sei in alto non hanno più nulla da dire. Questo mi gasa"
Real Madrid, la rivelazione Pitarch: "Valverde e Brahim mi hanno aiutato a integrarmi"... Real Madrid, la rivelazione Pitarch: "Valverde e Brahim mi hanno aiutato a integrarmi"
Sporting pronto a infrangere il suo record di spesa per un calciatore: occhi in Spagna... Sporting pronto a infrangere il suo record di spesa per un calciatore: occhi in Spagna
Marsiglia contestato dai tifosi durante il match con l'Auxerre: "Stagione di umiliazioni"... Marsiglia contestato dai tifosi durante il match con l'Auxerre: "Stagione di umiliazioni"
Rissa sfiorata in Saudi Pro League: i due capocannonieri si mettono le mani al collo... Rissa sfiorata in Saudi Pro League: i due capocannonieri si mettono le mani al collo
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Inter, il punto sulla difesa: Solet e Gila altri due nomi forti. Quale futuro per Mkhitaryan? Il Galatasaray ci riproverà per Calhanoglu. Manu Koné, Keita e Jones per il centrocampo
Le più lette
1 Il Real ha 'inventato' una strategia di mercato che le big italiane dovrebbero seguire
2 Udinese-Juventus, le probabili formazioni: David titolare, Boga può entrare a gara in corso
3 Lazio-Milan, le probabili formazioni: Sarri col solito tridente, Estupinan più di Bartesaghi
4 Inter-Atalanta, le probabili formazioni: Dumfries torna titolare, davanti Pio Esposito e Thuram
5 Como-Roma, le probabili formazioni: Baturina largo a sinistra, Gasperini ritrova Kone
Ora in radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Udinese-Juventus, i convocati di Spalletti: torna Milik, sempre assenti Vlahovic e Holm
Immagine top news n.1 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 29^ giornata di campionato
Immagine top news n.2 L'Inter pronta a blindare Chivu: l'allenatore in scadenza nel 2027 ma si parla già di rinnovo
Immagine top news n.3 Juventus ancora senza Vlahovic. Intanto Conceiçao parla di Bernardo Silva
Immagine top news n.4 Manna spiega il futuro del Napoli: da Conte ai rinnovi, fino al riscatto "certo" di Hojlund
Immagine top news n.5 La Roma avrà un nuovo stadio: prima pietra nel 2027. Intanto ufficializza il nuovo main sponsor
Immagine top news n.6 Cuesta difende Suzuki: "Ha dato la vita al Parma. Ha giocato con una frattura in 37 parti al dito"
Immagine top news n.7 Torino-Parma 4-1: sagra dell'autogol e reti di Simeone, Pellegrino e Zapata. I granata respirano
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Da Olise a Valverde: ci aspetta un altro Pallone d'Oro sotto accusa? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Real ha 'inventato' una strategia di mercato che le big italiane dovrebbero seguire
Immagine news podcast n.2 L'Iran rinuncia ai Mondiali: vi spieghiamo lo scenario e cosa accadrà adesso
Immagine news podcast n.3 E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione
Immagine news podcast n.4 Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Danilo Caravello: "Vicenza e Benevento da applausi. Per i giovani serve un ritorno alla tecnica"
Immagine news Altre Notizie n.2 Scudetto, chi rischia di più tra Inter e Milan nel weekend? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Como-Roma decisiva per la Champions? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 La Juventus ha anticipato i tempi per il rinnovo di Spalletti. E Lucio chiede 4-5 rinforzi
Immagine news Serie A n.2 Roma, effetto Gasp: valore rosa positivo per 80 milioni. Benissimo Wesley e Svilar
Immagine news Serie A n.3 Como, da gennaio è Baturina show: mister 25 milioni ha messo in ombra Nico Paz
Immagine news Serie A n.4 Il fortino Maradona e il record nel mirino: Conte e i significati speciali di Napoli-Lecce
Immagine news Serie A n.5 Juventus, rosa da -34,8 milioni da luglio. Yildiz cresce, Bremer risente degli infortuni
Immagine news Serie A n.6 Juventus, Spalletti ritrova Milik dopo i tanti infortuni: aspettando il ritorno di Vlahovic
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, Vignali: "In B tutto può accadere e tra pochi giorni c'è una partita nel nostro stadio"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, 30ª giornata: oggi ben sette gare. Occhi puntati su Monza-Palermo
Immagine news Serie B n.3 Da Monza-Palermo al debutto di Caserta a Empoli, i convocati per la 30ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Monza-Palermo: big match all’U-Power Stadium
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Padova-Catanzaro: biancoscudati per il riscatto, giallorossi per blindare i playoff
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Empoli-Mantova: Caserta per far tornare al sorriso i tifosi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Dg Pro Vercelli smentisce: "Niente e nessuno si è presentato con alcuna richiesta per Comi"
Immagine news Serie C n.2 Pianese, Ongaro: "Sono felice di essere tornato e di poter ricominciare a giocare"
Immagine news Serie C n.3 Carpi, Cassani: "Dobbiamo essere pronti a fare una prestazione con un'intensità importante"
Immagine news Serie C n.4 Cavese, Prosperi: "Anche a me interessa la salvezza: come raggiungerla mi interessa poco"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 32ª giornata: tredici match in programma oggi. Il quadro completo
Immagine news Serie C n.6 Union Brescia, Corini: "Giusto accettare la delusione dei tifosi. È anche la nostra"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Atalanta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Udinese-Juventus, un solo successo friulano negli ultimi 15 anni
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Lecce, un dato sorride a Conte: mai sconfitto col Lecce in Serie A
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fra scontri diretti e una programmazione singolare. Torna in campo la Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Australia è la prima qualificata ai Mondiali del 2027: decisiva la vittoria sulla Corea del Nord
Immagine news Calcio femminile n.3 Lussemburgo, il CT Daniel Santos licenziato per messaggi inappropriati alle giocatrici
Immagine news Calcio femminile n.4 Floe: "Sarebbe importante per Napoli avere 2 squadre competitive. Anche in Europa"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma, Rossettini dopo il pari con l'Inter: "Csiki uscita dopo un fallo a gamba tesa clamoroso"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma-Inter 1-1, Piovani: "Rigore contestato? Per me è netto, lo abbiamo rivisto subito"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Lanna e quella maglia della Sampdoria cucita addosso per sempre Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?