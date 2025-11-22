Barcellona, Lewandowski ancora in gol: "Ho 37 anni, ma è speciale tornare al Camp Nou"

Smaltito l'infortunio alla coscia che gli ha fatto saltare tre partite, prima della pausa nazionali e della conquista dei playoff con la Polonia, Robert Lewandowski aveva lasciato il Barcellona senza pensieri. Non poteva essere altrimenti vista la tripletta rifilata al Celta Vigo nell'ultima partita di campionato prima della sosta. E oggi, alla ripresa della Liga, l'attaccante dei blaugrana ha mantenuto viva la striscia di segnature di fila con un gol ai danni dell'Athletic Bilbao. Nel trionfo per 4-0 al ritorno tanto desiderato al Camp Nou.

"È la prima volta che torniamo al Camp Nou ed è un giorno speciale per noi", le parole del giocatore riprese da MARCA nel post-partita. "Siamo molto contenti e felici di poter giocare qui". Quanto all'analisi del match: "Sin dall’inizio abbiamo giocato molto bene, abbiamo segnato due gol nel primo tempo e portiamo a casa altri tre punti. La cosa più importante è che siamo tornati qui. È tutta un’altra cosa quando giochiamo qui".

Quanto al momento personale che sta vivendo: "Per me questo è un momento speciale, poter segnare il primo gol nel nuovo Camp Nou. Sono molto orgoglioso. Abbiamo una squadra molto forte e ora dobbiamo guardare avanti. Quando giochiamo al Camp Nou siamo una squadra un po’ più forte che quando giochiamo in un altro stadio". Tiene banco, però, la variabile futuro, con il contratto in scadenza a fine stagione e l'ombra del rinnovo che non si vede: "(...) Ho 37 anni, ma per me è stato un giorno speciale. Poter giocare di nuovo qui… segnare un gol, alla fine sono stati 4 gol, e credo che ogni partita qui possiamo giocare come oggi o anche meglio".