Emergenza infortuni, il City piomba su Guehi: possibile l'ingaggio già a gennaio

Mentre tutti gli occhi sono fissi sull'affare Semenyo, il Manchester City sta emergendo come uno dei principali candidati per ingaggiare il capitano del Crystal Palace, Marc Guéhi, e già per il mese di gennaio. Secondo quanto riportato da BBC Sport, il club di Etihad Stadium starebbe valutando una mossa per il centrale inglese di 25 anni dopo gli infortuni subiti da Gvardiol e Ruben Dias nel pareggio casalingo per 1-1 contro il Chelsea di domenica, perché anche Stones è ancora ai box e l'emergenza in difesa comincia a farsi netta.

Secondo le indiscrezioni del media inglese, però, Guardiola attenderà di conoscere l’entità effettiva degli infortuni di Gvardiol e Dias prima di decidere se procedere con l'ingaggio lampo di Guéhi in questa finestra di mercato. Ma il gradimento per il profilo del difensore del Crystal Palace è progredito molto e potrebbe ora cambiare il corso del suo futuro.

Il contratto di Guehi con il Crystal Palace, intanto, scade quest’estate. Il 25enne era un obiettivo del Liverpool la scorsa estate, ma l’operazione è saltata all’ultimo giorno di mercato estivo. Con sei mesi rimasti sul contratto, ora il giocatore è libero di parlare con altri club, con Bayern Monaco, Barcellona e Real Madrid tutti in fila per lui. Secondo, infine, gli aggiornamenti di Sky Sports UK dalle parti di Selhurst Park si percepisce che questi grandi club europei siano disposti a ingaggiarlo solo a parametro zero la prossima estate.