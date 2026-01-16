Endrick allontana il pensiero Real: "Sono appena arrivato! Ora è il momento di focalizzarsi sul Lione"

Endrick, il gioiello brasiliano di proprietà del Real Madrid, ha parlato per la prima volta del suo futuro dopo un inizio folgorante con la maglia del Lione. Trasferitosi in Francia in prestito per ritrovare minutaggio dopo un calvario dovuto agli infortuni, l’attaccante ha commentato anche il momento turbolento in casa Blancos dopo l'esonero di Xabi Alonso, chiarendo la sua posizione su un possibile rientro anticipato. "Nella nostra carriera dobbiamo capire che il tempo è prezioso", ha dichiarato ai microfoni di AS. "All'inizio abbiamo bisogno di crescere, e per farlo bisogna giocare. Il recupero dall'infortunio mi ha tenuto fermo per mesi e sapevo che in Spagna sarebbe stato difficile trovare continuità subito. La parte difficile è stata proprio rimettersi in piedi".

A convincerlo a scegliere la Ligue 1 è stata la gloriosa tradizione dei brasiliani a Lione e la visione tattica di Paulo Fonseca. L'allenatore portoghese gli ha prospettato un calcio tecnico e offensivo, supportato da una tifoseria passionale. "Sono venuto in Francia per fare ciò che amo: allenarmi e giocare. Inseguire i propri sogni è sempre la scelta giusta".

Con il Real Madrid attualmente in una fase di transizione dopo l'addio di Xabi Alonso, molti si sono chiesti se il club potesse richiamare il talento brasiliano per risollevare una rosa in difficoltà. Endrick, tuttavia, ha spento sul nascere ogni speculazione con un sorriso, in vista del debutto casalingo di questa domenica contro il Brest: "Sono appena arrivato! Non ho ancora giocato la mia prima partita in casa. Non è il momento di pensare di tornare. In questo momento, non devo preoccuparmi di nulla, tranne che del Lione".