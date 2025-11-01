PSG, grandi notizie: Luis Enrique recupera una pedina per il Bayern. Riecco Hakimi

L'infortunio all’adduttore sinistro, avvenuto durante la vittoria del PSG a Barcellona (1-2), ha messo i bastoni tra le ruote a Fabian Ruiz, che ha dovuto saltare le ultime cinque partite con la ciurma di Luis Enrique tra tutte le competizioni. Ma l'ex Napoli è pronto a tornare finalmente in campo: completamente ristabilito dal problema fisico, secondo quanto riportato da L'Equipe, nel match di questo pomeriggio contro il Nizza ci sarà.

Infatti, nella lista dei convocati trasmessa dal PSG questa mattina, c'è anche Fabian, che potrebbe riabbracciare i suoi tifosi in occasione della partita casalinga al Parco dei Principi. Ritorno fondamentale nelle rotazioni e prime scelte del tecnico spagnolo, visto che martedì arriverà il confronto di fuoco con il Bayern Monaco per la quarta giornata di League Phase di Champions League.

Non solo Fabian Ruiz. Altri due giocatori tornano nell'elenco di giocatori disponibili per la partita di Ligue 1 di oggi: Achraf Hakimi, che era stato lasciato a riposo nell'ultima gara col Lorient, e Kang-In Lee, assente a causa di una sindrome virale. Niente da fare, ovviamente, per Désiré Doué out 6 settimane per il grave infortunio rimediato al Moustoir. Risulta fuori dai convocati invece baby Ibrahim Mbaye, in modo tale da metterlo a disposizione dell'U19 che affronta il Le Havre in data odierna.

La lista dei convocati

Portieri: Chevalier, Safonov, Renato Marin.

Difensori: Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Pacho, Nuno Mendes.

Centrocampisti: Fabian Ruiz, Vitinha, Lee Kang-In, Mayulu, Zaire-Emery, Joao Neves.

Attaccanti: Kvaratskhelia, G.Ramos, Dembele, Barcola, Ndjantou.