Lione, boom sensazionale di Endrick: gol al debutto in Europa League, numeri da crack

Per chi avesse avuto anche solo il minimo dubbio circa le potenzialità inespresse di Endrick e la potenza di fuoco trattenuta nei piedi per il poco spazio e la scarsa continuità trovata al Real Madrid, è sufficiente assistere a cosa sia stato in grado di compiere l'attaccante brasiliano di appena 19 anni in prestito all'Olympique Lione.

Nell'anno dei Mondiali, con Carlo Ancelotti come CT, 99 minuti e un'attesa infinita in panchina per avere il suo momento hanno spinto il talento creato dal Palmeiras ad affrontare una nuova sfida. Lontano da Madrid, appena oltre il confine con la Spagna. Firmando un contratto di sei mesi in prestito all'OL di Paulo Fonseca per ritrovare autostima, fiducia e quel feeling col campo che ormai aveva perso dietro una sfilza di campioni a tinte blancos. Un taglio di capelli nuovo, un sorriso enorme e una nuova pagina della sua breve ma luminosa carriera.

Con l'appoggio incondizionato di allenatore, società e compagni di squadra, è bastato un attimo ad Endrick per seminare il panico in Francia. Ed è andato sempre in gol all'esordio in qualsiasi competizione con la maglia del Lione. Ligue 1, Coppa di Francia e proprio ieri sera in Europa League, all'andata degli ottavi contro il Celta Vigo, per regalare l'1-1 a Fonseca e sperare nella qualificazione ai quarti di finale. "Sapevo che avrei avuto l'occasione di segnare. Sono un numero 9, quindi tiro, tiro e tiro ancora. E alla fine la palla entra", ha raccontato al termine del match e in seguito alla rete forgiata al minuto 87.

Questo è il primo sigillo in Europa League, appunto, di Endrick. Ma soprattutto l'ennesima partecipazione in zona gol della gemma di proprietà del Real Madrid, che ha collezionato 6 gol e 4 assist per l'Olympique Lione. Sommati, 10 partecipazioni totali ai gol in 11 partite. Praticamente più di quanto non abbia mai fatto nel club spagnolo. Evidentemente il suo valore lo sta dimostrando eccome, avvicinandosi sempre più alla tanto attesa chiamata di Ancelotti per partecipare a quello che sarebbe il suo primo Mondiale in carriera.

Dopo l'eliminazione dalla Coppa di Francia contro il Lens e la prestazione carente con la neopromossa Paris FC, sono piovute critiche addosso al 19enne. Ma Paulo Fonseca, consapevole del materiale tecnico e dell'incredibile opportunità di poterlo allenare prima che faccia ritorno a Madrid, lo ha difeso a spada tratta: "Endrick è rimasto quasi un anno senza giocare e ora scende in campo quasi tutte le partite. Ha solo 19 anni. Quando segna, i giudizi sono positivi, quando non lo fa, sono molto duri e ingiusti". L'ex tecnico del Milan ha precisato che il giovane brasiliano vuole sempre la palla ma deve anche imparare a giocare in profondità.