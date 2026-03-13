Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lione, boom sensazionale di Endrick: gol al debutto in Europa League, numeri da crack

Lione, boom sensazionale di Endrick: gol al debutto in Europa League, numeri da crackTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Yvonne Alessandro
Oggi alle 10:47Calcio estero
Yvonne Alessandro

Per chi avesse avuto anche solo il minimo dubbio circa le potenzialità inespresse di Endrick e la potenza di fuoco trattenuta nei piedi per il poco spazio e la scarsa continuità trovata al Real Madrid, è sufficiente assistere a cosa sia stato in grado di compiere l'attaccante brasiliano di appena 19 anni in prestito all'Olympique Lione.

Nell'anno dei Mondiali, con Carlo Ancelotti come CT, 99 minuti e un'attesa infinita in panchina per avere il suo momento hanno spinto il talento creato dal Palmeiras ad affrontare una nuova sfida. Lontano da Madrid, appena oltre il confine con la Spagna. Firmando un contratto di sei mesi in prestito all'OL di Paulo Fonseca per ritrovare autostima, fiducia e quel feeling col campo che ormai aveva perso dietro una sfilza di campioni a tinte blancos. Un taglio di capelli nuovo, un sorriso enorme e una nuova pagina della sua breve ma luminosa carriera.

Con l'appoggio incondizionato di allenatore, società e compagni di squadra, è bastato un attimo ad Endrick per seminare il panico in Francia. Ed è andato sempre in gol all'esordio in qualsiasi competizione con la maglia del Lione. Ligue 1, Coppa di Francia e proprio ieri sera in Europa League, all'andata degli ottavi contro il Celta Vigo, per regalare l'1-1 a Fonseca e sperare nella qualificazione ai quarti di finale. "Sapevo che avrei avuto l'occasione di segnare. Sono un numero 9, quindi tiro, tiro e tiro ancora. E alla fine la palla entra", ha raccontato al termine del match e in seguito alla rete forgiata al minuto 87.

Questo è il primo sigillo in Europa League, appunto, di Endrick. Ma soprattutto l'ennesima partecipazione in zona gol della gemma di proprietà del Real Madrid, che ha collezionato 6 gol e 4 assist per l'Olympique Lione. Sommati, 10 partecipazioni totali ai gol in 11 partite. Praticamente più di quanto non abbia mai fatto nel club spagnolo. Evidentemente il suo valore lo sta dimostrando eccome, avvicinandosi sempre più alla tanto attesa chiamata di Ancelotti per partecipare a quello che sarebbe il suo primo Mondiale in carriera.

Dopo l'eliminazione dalla Coppa di Francia contro il Lens e la prestazione carente con la neopromossa Paris FC, sono piovute critiche addosso al 19enne. Ma Paulo Fonseca, consapevole del materiale tecnico e dell'incredibile opportunità di poterlo allenare prima che faccia ritorno a Madrid, lo ha difeso a spada tratta: "Endrick è rimasto quasi un anno senza giocare e ora scende in campo quasi tutte le partite. Ha solo 19 anni. Quando segna, i giudizi sono positivi, quando non lo fa, sono molto duri e ingiusti". L'ex tecnico del Milan ha precisato che il giovane brasiliano vuole sempre la palla ma deve anche imparare a giocare in profondità.

Articoli correlati
Lione k.o. dopo 13 vittorie di fila, Fonseca: "Abbiamo giocato a un livello più basso"... Lione k.o. dopo 13 vittorie di fila, Fonseca: "Abbiamo giocato a un livello più basso"
Lione, l'operazione-Endrick è un successo: "Dal suo arrivo boom di ricavi commerciali"... Lione, l'operazione-Endrick è un successo: "Dal suo arrivo boom di ricavi commerciali"
Endrick superstar della Ligue 1: è subito il giocatore del mese del campionato francese... Endrick superstar della Ligue 1: è subito il giocatore del mese del campionato francese
Altre notizie Calcio estero
Arbeloa annuncia: "Quando torna Mbappé". E su Courtois: "Il miglior portiere di sempre... Arbeloa annuncia: "Quando torna Mbappé". E su Courtois: "Il miglior portiere di sempre del Real"
Bournemouth, Iraola pericolosamente in scadenza. E svela: "Stiamo parlando del mio... Bournemouth, Iraola pericolosamente in scadenza. E svela: "Stiamo parlando del mio futuro"
Infortunati Bayern, Kompany: "Quando torna ad allenarsi Musiala. Davies? La sosta... Infortunati Bayern, Kompany: "Quando torna ad allenarsi Musiala. Davies? La sosta aiuterà"
Dallo scalpo al Real Madrid al futuro, Lisci e il suo Osasuna: "Europa? Prima la... Esclusiva TMWDallo scalpo al Real Madrid al futuro, Lisci e il suo Osasuna: "Europa? Prima la salvezza"
Lione, boom sensazionale di Endrick: gol al debutto in Europa League, numeri da crack... Lione, boom sensazionale di Endrick: gol al debutto in Europa League, numeri da crack
Reece James, futuro a tinte blu: ha firmato un lungo prolungamento con il Chelsea... Reece James, futuro a tinte blu: ha firmato un lungo prolungamento con il Chelsea
L'avviso di Emery: "Premier campionato più forte, ma quello che è successo in Champions..."... L'avviso di Emery: "Premier campionato più forte, ma quello che è successo in Champions..."
Da Tudor al Chelsea e non solo: solo una squadra di Premier ha vinto in Europa agli... Da Tudor al Chelsea e non solo: solo una squadra di Premier ha vinto in Europa agli ottavi
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Spalletti e il rinnovo: cosa c'è dietro la scelta di un contratto a breve termine. Andrà bene sia a lui che alla Juventus. Inter-Atalanta vale più di tre punti: Chivu non può riaprire un campionato già chiuso. Ma la Dea ha l'orgoglio ferito
Le più lette
1 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
2 L'Iran rinuncia ai Mondiali: vi spieghiamo lo scenario e cosa accadrà adesso
3 Ivan Zazzaroni: "Milan, difficile che arrivi Kean, dente avvelenato di Paratici verso i rossoneri"
4 Spalletti e il rinnovo: cosa c'è dietro la scelta di un contratto a breve termine. Andrà bene sia a lui che alla Juventus. Inter-Atalanta vale più di tre punti: Chivu non può riaprire un campionato già chiuso. Ma la Dea ha l'orgoglio ferito
5 Ranking UEFA per il 5° posto Champions: la Spagna allunga ancora, ormai è una chimera
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Gasp spera nel rinnovo di Celik ma dalla Roma tutto tace. C'è Spalletti alla finestra...
Immagine top news n.1 Inter, tre pilastri ancora in dubbio: Lautaro punta Firenze, per Dumfries autonomia ridotta
Immagine top news n.2 Vlahovic pronto a dire sì alla Juventus: il club si muove per il rinnovo all'attaccante serbo
Immagine top news n.3 Atalanta, c'è il rischio asta per Ederson: dopo l'Atletico Madrid ecco il Manchester United
Immagine top news n.4 Luciano Spalletti a tutti i costi: la Juventus spinge per il rinnovo
Immagine top news n.5 Fiorentina vittoria di carattere contro il Rakow. Ora la Cremonese, Vanoli: "Non penseremo al pari"
Immagine top news n.6 Pellegrini salva una Roma con 7 assenti a Bologna. Gasperini fa il punto su Soulé e Koné
Immagine top news n.7 Inter-Atalanta, possibile un recupero a testa: il punto in vista del big match di sabato
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Real ha 'inventato' una strategia di calciomercato che le big italiane dovrebbero seguire Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Iran rinuncia ai Mondiali: vi spieghiamo lo scenario e cosa accadrà adesso
Immagine news podcast n.2 E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione
Immagine news podcast n.3 Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic
Immagine news podcast n.4 Davide Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Alberto Di Chiara: "In questo momento la Coppa può aiutare la Fiorentina"
Immagine news Serie A n.2 Ordine: "Milan, Allegri ha ridato disciplina. Il prossimo anno non basterà Kean"
Immagine news Serie A n.3 Bucchioni: "Juve, è Spalletti che cerca un contratto breve. E vi spiego perché"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ghoulam su De Laurentiis: "Non è solo business, è il migliore nel calcio italiano"
Immagine news Serie A n.2 Genoa, De Rossi: "A Verona tante insidie. Serve la stessa aggressività e attenzione"
Immagine news Serie A n.3 Fofana mr assist: "Spero di arrivare a 20. Scudetto? Siamo il Milan, non serve aggiungere altro"
Immagine news Serie A n.4 Milan, Fofana: "Dieci anni consegnavo le pizze. Ho pensato di smettere con il calcio"
Immagine news Serie A n.5 Gol all'Atalanta e al Napoli, Denis lancia Hojlund: "È l'attaccante del futuro. Conte? Spero resti"
Immagine news Serie A n.6 Quanto influisce il mercato su Svilar? Il portiere della Roma: "Zero virgola zero. Il futuro è adesso"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Che fine ha fatto Gytkjaer? Longo chiarisce: "Scelta tecnica. Sarà utile all'occorrenza"
Immagine news Serie B n.2 Il derby Venezia-Padova vietata ai tifosi ospiti: arriva la nota del club lagunare
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, momento delicato: con la Carrarese vietato sbagliare. Rientrano tre titolari
Immagine news Serie B n.4 La rinascita di Di Nardo: "Ho pensato di smettere. Ora voglio la salvezza col Pescara. E restare"
Immagine news Serie B n.5 Longo avvisa: "Con la Reggiana serve un cambio. Il mio Bari visto a Pescara non si salva"
Immagine news Serie B n.6 Avellino, Daffara verso la convocazione con l'Under 21. E il club punta a confermarlo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Evacuo: "Benevento sempre incisivo nei momenti chiave. Questo ha fatto la differenza"
Immagine news Serie C n.2 Barranco: "Mi ispiro a CR7. A Pesaro posso crescere grazie ai tanti calciatori esperti"
Immagine news Serie C n.3 Union Brescia, respinto il ricorso in appello: resta la sanzione per cori razzisti
Immagine news Serie C n.4 Alcione ancora "ago della bilancia" del Girone A di Serie C: stasera c'è il Brescia, il Vicenza spera
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 32ª giornata: il primo match point per il Vicenza. Il programma completo
Immagine news Serie C n.6 Parker non si nasconde: "Con il Lecco punto al 2° posto. È alla nostra portata"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Torino-Parma, i granata sfidano una delle squadre più in forma del campionato
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna Roma
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Rakow, viola favoriti nonostante il turnover
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Floe: "Sarebbe importante per Napoli avere 2 squadre competitive. Anche in Europa"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma, Rossettini dopo il pari con l'Inter: "Csiki uscita dopo un fallo a gamba tesa clamoroso"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma-Inter 1-1, Piovani: "Rigore contestato? Per me è netto, lo abbiamo rivisto subito"
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa Italia, Roma-Inter termina 1-1: giallorosse raggiunte nel finale
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia femminile, le formazioni ufficiali di Roma-Inter: Dragoni dal 1'
Immagine news Calcio femminile n.6 Parma femminile, mister Valenti: “Dal primo messaggio ho scelto Parma. Col Genoa voglia di fare bene”
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?