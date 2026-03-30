Enzo Fernandez: "In futuro voglio tornare al River Plate. Dove vivrei? A Madrid"

In un'intervista molto particolare con SpiderCARP, Enzo Fernandez ha parlato di molti temi, affrontando anche quello che riguarda il suo futuro. Il centrocampista del Chelsea ha ammesso che giocare nuovamente in Argentina non gli dispiacerebbe affatto: "Voglio tornare al River, voglio tornare stando bene", ha ammesso senza particolari problemi.

I recenti rumours lo hanno accostato pure al Real Madrid. Lui ha smentito, ma quando gli è stato chiesto una città in cui trascorrerebbe volentieri il suo tempo, ha dichiarato: "Mi piace molto Madrid, mi piacerebbe vivere in Spagna. Vivrei a Madrid, è simile a Buenos Aires". Il classe 2001 in stagione ha giocato 46 partite tra tutte le competizioni, segnando 12 gol e fornendo 6 assist.