Senegal-Perù a Parigi è stata anche una festa per la Coppa d'Africa (per ora revocata)

Non è stata solo una vittoria sul campo, ma un vero momento di condivisione per il Senegal. Il successo per 2-0 contro il Perù allo Stade de France si è trasformato in una celebrazione collettiva, grazie al calore dei tifosi presenti sugli spalti.

La Federazione calcistica senegalese ha sottolineato l’importanza dell’atmosfera vissuta durante la gara, parlando di “una mobilitazione eccezionale” da parte della diaspora. “La presenza massiccia dei nostri connazionali all’estero, con il loro fervore e impegno, ha reso questa partita una vera celebrazione del calcio e un momento di unità nazionale e africana”, si legge nel comunicato ufficiale.

Un evento che ha rafforzato anche l’immagine del Paese oltre i confini sportivi, confermando il forte legame tra la nazionale e i suoi sostenitori sparsi nel mondo. Non è mancato un pensiero anche fuori dal campo: la federazione ha infatti evidenziato il gesto di Youssou Ndour, che ha inviato un messaggio di sostegno a Booba, augurandogli una pronta guarigione.

Archiviata la festa di Parigi, il Senegal tornerà presto in campo: la prossima sfida è in programma martedì, quando affronterà il Gambia davanti al proprio pubblico. Un’altra occasione per confermare entusiasmo e unità.