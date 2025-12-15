L'analisi di Carro sulle difficoltà di Xabi Alonso: "Al Real ti lasciano solo, noi lo sostenevamo"

Fernando Carro, CEO del Bayer Leverkusen, ha parlato senza mezzi termini della delicata situazione di Xabi Alonso al Real Madrid, lanciando un chiaro avvertimento alla dirigenza spagnola. Intervistato da Sky Sport DE prima della vittoria nel derby renano contro il Colonia (2-0), Carro ha svelato di aver incontrato recentemente l’ex allenatore del Leverkusen e ha sottolineato che il club madrileno non sta trattando Alonso come merita. Il dirigente ha colto l’occasione anche per ribadire che le porte del BayArena rimangono sempre aperte, sia per Alonso sia per Florian Wirtz, giovane talento che non sta vivendo una stagione facile dopo il trasferimento al Liverpool la scorsa estate.

"Durante la pausa delle nazionali sono stato un weekend a Madrid e la famiglia di Xabi è venuta due volte a trovarmi. Abbiamo un ottimo rapporto; in quei tre anni al Leverkusen siamo stati come una famiglia. Seguiamo i loro risultati e loro seguono i nostri, c’è un grande affetto reciproco e restiamo in contatto costante", ha spiegato Carro.

Riguardo a eventuali consigli per Alonso in questo momento complicato, il CEO è stato chiaro: "Non diamo consigli. Ci sarebbe piaciuto che rimanesse con noi, ma sappiamo che ha un talento enorme. Ora si trova in un contesto completamente diverso a Madrid: se il presidente considera l’allenatore un male necessario e lo lascia da solo a ricevere critiche, la situazione è completamente diversa da quella vissuta al Leverkusen, dove tutti remavamo dalla stessa parte e lo sostenevamo. Le porte per lui e Wirtz sono sempre aperte. Se vogliono tornare, possono farlo in qualsiasi momento". Un chiaro segnale che il Bayer Leverkusen resta sempre una casa accogliente per i suoi ex protagonisti.