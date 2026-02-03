Paris FC, Gilli accoglie Immobile: "Mi ha detto che quando si sveglia pensa a segnare"

Alla ricerca di un centravanti d’esperienza, il Paris FC ha chiuso il mercato invernale con un colpo a sorpresa: Ciro Immobile. A 35 anni, l’ex bomber della Lazio e campione d’Europa con l’Italia ha scelto la capitale francese per una nuova sfida, mettendosi agli ordini di Stéphane Gilli, che non ha nascosto la propria soddisfazione per l’operazione.

In vista della trasferta di Coppa di Francia contro il Lorient, l’allenatore parigino ha spiegato che la presenza dell’attaccante italiano non è ancora certa, ma le sensazioni sono estremamente positive. "Quando ho parlato con lui ho percepito subito la fiamma, una grande voglia di competere. Mi ha detto che appena si sveglia pensa ancora a segnare gol", ha raccontato Gilli in conferenza stampa, sottolineando come Immobile non abbia perso fame né motivazioni.

Il tecnico ha ribadito che al Paris FC non esistono titolari fissi e che anche un giocatore del calibro di Immobile dovrà guadagnarsi il posto attraverso le prestazioni. Un concetto che il centravanti ha accettato con convinzione, mostrando interesse per il progetto e per lo stile di gioco della squadra. "Non devo insegnargli a fare gol - ha aggiunto Gilli - quello che può portarci è esperienza, leadership e qualità". Reduce dall’ultima apparizione ufficiale del 25 gennaio nel match tra Bologna e Genoa, Immobile verrà gestito con cautela dopo alcuni problemi fisici, ma l’obiettivo è inserirlo gradualmente e sfruttarne al massimo grinta e talento. Intanto, tra allenatore e giocatore sarebbe già nata una scommessa sul numero di gol stagionali.