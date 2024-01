Ufficiale Tolosa, entrate e uscite: ecco il gabonese Babicka da Cipro, Begraoui torna al Pau

Nei giorni scorsi il Tolosa ha completato un acquisto e un'uscita secondaria dalla propria rosa. Arriva l'attaccante Shavy Babicka (23 anni), gabonese prelevato a titolo definitivo dai ciprioti dell'Aris Limassol, che ha annunciato la conclusione degli affari salutando il calciatore. Babicka ha messo la firma su un contratto fino al 30 giugno 2027.

Ritorno al Pau, club della seconda serie francese in aveva già giocato in prestito nei sei mesi conclusivi della passata stagione, per l'attaccante Yanis Begraoui (22 anni). Legato con il Tolosa fino al 30 giugno 2025, concluderà l'anno sportivo in Ligue 2, provando ad aiutare la sua squadra a risalire ancora in classifica con il sogno della promozione nel cassetto.