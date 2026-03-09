Paris FC, è nata una stella: il 17enne Rudy Matondo fa impazzire tutti in Francia

A soli 17 anni, Rudy Matondo sta già attirando tutti i riflettori grazie alle sue prestazioni con il Paris FC. Ieri, nel match valido per la 25ª giornata di Ligue 1, il giovane centrocampista ha disputato un match eccezionale contro l’Olympique Lione; la sua tecnica sopraffina e le qualità atletiche hanno impressionato addetti ai lavori e tifosi, tanto che alcuni osservatori hanno definito la sua partita "quasi perfetta".

Il trasferimento di Matondo dall’Auxerre al Paris FC, avvenuto nelle ultime ore del mercato invernale, aveva già fatto parlare: 17,5 milioni di euro bonus inclusi, una cifra sorprendente per un 17enne. Tutti coloro che seguivano il ragazzo da mesi, però, hanno giudicato l’investimento tutt'altro che eccessivo. Alcuni sottolineano che l’esborso leggermente più alto sia dovuto alla cosiddetta "tassa PFC", quella che un club ricco è costretto a pagare avendo possibilità quasi illimitate.

Matondo ha mostrato già segni di maturità in campo: oltre a fornire assist decisivi, è capace di leggere l'azione, muoversi tra le linee e sostenere la manovra offensiva della squadra. Non è soltanto un finalizzatore, ma un centrocampista moderno, in grado di influenzare il ritmo del gioco e di integrarsi in diverse fasi della partita. Il giovane talento del Paris FC rappresenta un chiaro esempio di come il club parigino stia investendo sul futuro, puntando su giocatori con alto potenziale tecnico e mentale. Se continuerà su questa strada, Rudy Matondo potrebbe presto diventare uno dei nomi più caldi del calcio francese, attirando l’attenzione dei top club europei già dalla prossima stagione.