La priorità del Real è un colpo a centrocampo. Rodri ma non solo: tutti i nomi in lista

Il Real Madrid è consapevole dei limiti mostrati a centrocampo e punta a rinforzare il reparto nella prossima finestra estiva di mercato. Tra i nomi più discussi torna con insistenza quello di Rodri, regista del Manchester City sotto contratto fino a giugno 2027. L’internazionale spagnolo sta valutando un possibile rinnovo con i Citizens, anche se il futuro di diversi giocatori di Guardiola dipenderà dalle scelte del tecnico sulla sua permanenza a Manchester, secondo quanto riportato da AS.

Rodri tornerà al Santiago Bernabéu per gli ottavi di finale di Champions League contro la squadra di Arbeloa. Nonostante l’ammirazione dei dirigenti merengues, non è prevista al momento alcuna offerta concreta, soprattutto a causa degli infortuni che hanno rallentato ogni approccio; di conseguenza, il centrocampista spagnolo non è incluso nei piani immediati del club, che sta esplorando altre piste per rinforzare la linea mediana.

Tra i profili monitorati ci sono Adam Wharton, Kees Smit e il sogno proibito Vitinha, valutati per garantire qualità, dinamismo e copertura difensiva in mezzo al campo. La strategia del Real resta chiara: rafforzare il centrocampo senza fretta, privilegiando giocatori pronti e sostenibili per la rosa di Arbeloa... o di chi lo sostituirà - molto probabilmente - nella prossima stagione.