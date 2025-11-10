Etta Eyong ha rifiutato una ricca offerta dalla Russia. Il sogno è la Premier e il Chelsea

Appena tre mesi dopo il suo arrivo al Levante, il nome di Karl Etta Eyong è già al centro del mercato. Secondo GiveMeSports, che ha recentemente intervistato l’attaccante camerunese, il CSKA Mosca avrebbe presentato un’offerta da 30 milioni di euro per assicurarsi il talento di 22 anni. Il giocatore non sembra però interessato a un futuro in Russia: "Il mio sogno è costruire la mia carriera in Spagna o in Inghilterra. Credo di avere la qualità per affermarmi in Premier League, sarebbe un sogno giocare nel Chelsea", ha dichiarato Eyong.

Le regole FIFA, però, impediranno qualsiasi trasferimento fino alla prossima estate: il giovane attaccante, infatti, ha già giocato per due club in questa stagione (Villarreal e Levante). In Spagna la sua clausola di rescissione è fissata a 30 milioni, mentre per un trasferimento internazionale salirebbe a 40. L’eventuale affare avrebbe anche una complessa struttura economica tra Levante, Villarreal e Cádice. In caso di vendita superiore ai 15 milioni, l’80% della plusvalenza andrebbe al Levante e il 20% al Villarreal, con il Cádice che percepirebbe metà di quanto spetterebbe al "Submarino Amarillo".

Eyong, autore di sei gol e tre assist in dodici partite, è diventato in poco tempo il simbolo della rinascita del Levante. E non nasconde l’orgoglio per l’interesse dei grandi club: "Essere accostato a Real Madrid o Barcellona significa molto, dimostra che sto lavorando bene. Ma ora penso solo al Levante". Ispirato da Eto’o e Lewandowski, il camerunese combina potenza, istinto e freddezza sotto porta. Un talento in piena ascesa che, per ora, illumina Valencia ma guarda già oltre l’orizzonte.