LaLiga, moto d'orgoglio Valencia: rigore nel finale, riprende l'Elche 1-1. La classifica

Pari e patta, come si suol dire. Il Valencia ha disputato una grande gara, nonostante la rete al 75' di Diangana a far sperare l’Elche nel trionfo. Negli ultimi minuti, però, i blanquinegres hanno trovato il pareggio (1-1) dal dischetto con Pepelu. Ha avuto anche l’occasione per il secondo gol, ma la neopromossa di LaLiga ha respinto bene.

Con questo risultato l'Elche di mister Sarabia consolida il nono posto in classifica di campionato spagnolo con 23 punti in 19 partite. Situazione ben peggiore, in acque decisamente mosse, il Valencia di Corberan: terzultimo, seppur a -1 dalla zona salvezza attualmente presieduta dal Maiorca a quota 18. Ma il pareggio contro la rivelazione della Liga è certamente un punto guadagnato, non due persi.

LaLiga, il programma completo della 19a giornata

Venerdì 9 gennaio

Getafe - Real Sociedad 1-2

Sabato 10 gennaio

Oviedo - Betis Siviglia 1-1

Villarreal - Alaves 3-1

Girona - Osasuna 1-0

Domenica 11 gennaio

Vallecano - Maiorca

Levante - Espanyol

Siviglia - Celta Vigo

La classifica aggiornata

1. Barcellona 49 punti (19)

2. Real Madrid 45 (19)

3. Villarreal 41 (18)

4. Atlético Madrid 38 (19)

5. Espanyol 33 18)

6. Betis Siviglia 29 (19)

7. Celta Vigo 26 18)

8. Athletic Bilbao 24 (19)

9. Elche 23 (19)

10. Real Sociedad 21 (19)

11. Getafe 21 (19)

12. Girona 21 (19)

13. Siviglia 20 18)

14. Osasuna 19 (19)

15. Vallecano 19 18)

16. Alaves 19 (19)

17. Maiorca 18 18)

18. Valencia 17 (19)

19. Levante 13 (17)

20. Oviedo 13 (19)