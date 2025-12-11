Camerun nel caos, il Senegal non ride: guerra interna tra il presidente federale e il CT

In Senegal è esplosa una vera e propria contestazione contro Abdoulaye Fall, presidente della Fédération Sénégalaise de Football. Negli ultimi giorni, numerosi tifosi e addetti ai lavori hanno lanciato una campagna massiccia sui social per chiedere la sua destituzione, spingendo addirittura l’hashtag "#AbdoulayeFallOUT" tra le tendenze di X.

La protesta nasce dal duro braccio di ferro tra il selezionatore Pape Thiaw e la nuova dirigenza della FSF riguardo alla lista dei convocati per la prossima Coppa d’Africa. Secondo le informazioni di S News Africa, Thiaw avrebbe chiesto di poter portare 27 giocatori, mentre la Federazione vuole limitare il gruppo a 24 elementi, una posizione che ha irritato profondamente l’allenatore, convinto della necessità di avere una rosa più ampia per gestire imprevisti, infortuni e rotazioni durante il torneo.

Questo scontro interno, reso pubblico e amplificato dai tifosi, ha alimentato un clima di crescente sfiducia nei confronti di Abdoulaye Fall e del suo nuovo team dirigente, accusati di decisioni poco lungimiranti e di mancanza di dialogo con il selezionatore. Il malcontento continua a crescere e la pressione popolare si fa sentire: resta ora da vedere se la Federazione risponderà alle critiche o se la tensione rischia di destabilizzare la preparazione della squadra in vista della CAN.