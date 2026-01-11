FA Cup, le formazioni ufficiali di Portsmouth-Arsenal: Gabriel Jesus vice Gyokeres
Prosegue il programma del terzo turno di FA Cup, con Portsmouth-Arsenal tra le sfide di scena oggi. Qualche rotazione per Arteta, che lancia dal primo minuto Gabriel Jesus in un tridente con ai lati Madueke e Martinelli. Di seguito le formazioni ufficiali:
Portsmouth (4-2-3-1): Bursik; Deviln, Poole, Shaughnessy, Swanson; Dozzell, Le Roux; Segecic, Chaplin, Blair; Bishop. All. Mousinho
Arsenal (4-3-3): Kepa; White, Norgaard, Gabriel, Lewis-Kelly; Eze, Merino, Nwaneri; Madueke, Gabriel Jesus, Martinelli. All. Arteta
