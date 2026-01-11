Arsenal, Arteta in vista del Portsmouth: "Turnover? Mi aspetto tanto da ogni giocatore"

Per l'Arsenal, che sta dominando la Premier League, arriva il momento di tuffarsi nella FA Cup, avendo oggi in programma il terzo turno contro il Portsmouth. In vista del match, ha parlato il tecnico dei Gunners Mikel Arteta: "È una lunga storia in questa competizione e non è poco. Bisogna dare il massimo, bisogna essere sempre al massimo e assicurarsi di aumentare i margini quando si presenta l'opportunità. Soprattutto in queste competizioni, o sei dentro o sei fuori. Non c'è altro da giocare, devi farlo il giorno stesso. Quindi, vivi il momento, sii molto presente e consapevole della difficoltà della partita e di dove ci sono i margini di vantaggio".

Tante novità rispetto all'ultimo incontro di campionato, pareggiato 0-0 contro il Liverpool. Su cosa si aspetta da chi sta giocando meno e ha un'opportunità di varsi vedere in questa sfida di coppa, ha detto: "Mi aspetto lo stesso da ogni giocatore alla fine: quando avrà l'opportunità di giocare, di superare le aspettative. I livelli e gli standard sono davvero, davvero alti ed è ciò che ci aspettiamo da ogni giocatore".