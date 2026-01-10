FA Cup, Rosenior debutta in panchina al Chelsea: subito Garnacho dal 1', sorpresa Guiu
Mentre su altri campi sono in corso i rispettivi incontri dei 32esimi di FA Cup, sono state diramate le formazioni ufficiali di Charlton-Chelsea. La formazione di Serie B inglese si scontra con Liam Rosenior, ex allenatore dello Strasburgo, che fa il suo debutto sulla panchina dei Blues e opta per un 4-2-3-1 che lancia già segnali importanti.
Subito chance per Garnacho, ex Manchester United, dal primo minuto con Gittens largo a destra e Buonanotte sulla trequarti, Guiu invece - fantasma sotto la gestione dell'ex tecnico Enzo Maresca - riferimento in attacco. Andrey Santos e Caicedo la difesa davanti la difesa, fuori dunque Enzo Fernandez. In porta c'è Jorgensen e non Sanchez, Hato-Aheampong i laterali a tutta fascia mentre Badiashile e Adarabioyo i due centrali difensivi titolari. Fuori allora il talento brasiliano Estevao, idem Joao Pedro (reduce dal gol al Fulham) e Delap.
Charlton (3-4-1-2): Mannion; Gough, Jones, Bell, Bree, Coventry, Docherty, Carey, Campbell, Learburn, Kelman.
Allenatore:
Chelsea (4-2-3-1): Jorgensen, Acheampong, Tosin, Badiashile, Hato, Andrey Santos, Caicedo, Gittens, Buonanotte, Garnacho, Guiu.
A disposizione: Sanchez, Chalobah, Fofana, Essugo, Fernandez, Neto, Estevao, Joao Pedro, Delap.
Allenatore: Rosenior.
Il quadro completo del terzo turno di FA Cup
Venerdì 9 gennaio
MK Dons - Oxford United 1-1 (3-4 d.c.r.)
Preston North End - Wigan Athletic 0-1
Wrexham - Nottingham Forest 3-3 (4-3 d.r.c.)
Port Vale - Fleetwood Town 1-0
Sabato 10 gennaio:
Macclesfield - Crystal Palace 2-1
Everton - Sunderland 1-1 (1-4 d.c.r.)
Wolverhampton Wanderers - Shrewsbury Town 6-1
Cheltenham Town - Leicester City 0-2
Doncaster Rovers - Southampton 2-3
Stoke City - Coventry City 1-0
Sheffield Wednesday - Brentford 0-2
Newcastle United - AFC Bournemouth 2-2 - Ai supplementari
Fulham - Middlesbrough 3-1
Ipswich Town - Blackpool 2-0
Manchester City - Exeter City 10-1
Burnley - Millwall 5-1
Boreham Wood - Burton Albion 0-5
Da disputare
Tottenham Hotspur - Aston Villa
Charlton Athletic - Chelsea
West Ham United - Queens Park Rangers
Liverpool - Barnsley
Norwich City - Walsall
Portsmouth - Arsenal
Derby County - Leeds United
Swansea City - West Bromwich Albion
Salford City - Swindon Town
Grimsby Town - Weston
Hull City - Blackburn Rovers
Cambridge United - Birmingham City
Bristol City - Watford
Manchester United - Brighton & Hove Albion
Sheffield United - Mansfield Town