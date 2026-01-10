FA Cup, Rosenior debutta in panchina al Chelsea: subito Garnacho dal 1', sorpresa Guiu

Mentre su altri campi sono in corso i rispettivi incontri dei 32esimi di FA Cup, sono state diramate le formazioni ufficiali di Charlton-Chelsea. La formazione di Serie B inglese si scontra con Liam Rosenior, ex allenatore dello Strasburgo, che fa il suo debutto sulla panchina dei Blues e opta per un 4-2-3-1 che lancia già segnali importanti.

Subito chance per Garnacho, ex Manchester United, dal primo minuto con Gittens largo a destra e Buonanotte sulla trequarti, Guiu invece - fantasma sotto la gestione dell'ex tecnico Enzo Maresca - riferimento in attacco. Andrey Santos e Caicedo la difesa davanti la difesa, fuori dunque Enzo Fernandez. In porta c'è Jorgensen e non Sanchez, Hato-Aheampong i laterali a tutta fascia mentre Badiashile e Adarabioyo i due centrali difensivi titolari. Fuori allora il talento brasiliano Estevao, idem Joao Pedro (reduce dal gol al Fulham) e Delap.

Charlton (3-4-1-2): Mannion; Gough, Jones, Bell, Bree, Coventry, Docherty, Carey, Campbell, Learburn, Kelman.

Allenatore:

Chelsea (4-2-3-1): Jorgensen, Acheampong, Tosin, Badiashile, Hato, Andrey Santos, Caicedo, Gittens, Buonanotte, Garnacho, Guiu.

A disposizione: Sanchez, Chalobah, Fofana, Essugo, Fernandez, Neto, Estevao, Joao Pedro, Delap.

Allenatore: Rosenior.

Il quadro completo del terzo turno di FA Cup

Venerdì 9 gennaio

MK Dons - Oxford United 1-1 (3-4 d.c.r.)

Preston North End - Wigan Athletic 0-1

Wrexham - Nottingham Forest 3-3 (4-3 d.r.c.)

Port Vale - Fleetwood Town 1-0

Sabato 10 gennaio:

Macclesfield - Crystal Palace 2-1

Everton - Sunderland 1-1 (1-4 d.c.r.)

Wolverhampton Wanderers - Shrewsbury Town 6-1

Cheltenham Town - Leicester City 0-2

Doncaster Rovers - Southampton 2-3

Stoke City - Coventry City 1-0

Sheffield Wednesday - Brentford 0-2

Newcastle United - AFC Bournemouth 2-2 - Ai supplementari

Fulham - Middlesbrough 3-1

Ipswich Town - Blackpool 2-0

Manchester City - Exeter City 10-1

Burnley - Millwall 5-1

Boreham Wood - Burton Albion 0-5