Falsi agenti promettevano ingaggi dietro pagamento, cominciato il processo a Lilla

È cominciato da qualche giorno, presso il Tribunale di Lilla, il processo a un uomo che avrebbe agito come intermediario in diversi trasferimenti di giocatori senza possedere la licenza necessaria. Tutto ha avuto inizio nel gennaio 2023, quando il calciatore semi-professionista Antoine Lemarié ha denunciato su Twitter le difficoltà incontrate durante il suo approdo in Grecia, al Panilakos Pyrgo, in terza divisione. L'ex studente di giornalismo e youtuber ha sporto formale denuncia in Francia, aprendo un’inchiesta per truffa in concorso, lavoro irregolare e esercizio abusivo della professione di agente sportivo.

Secondo il racconto di Lemarié, una società, definita "SOCIÉTÉ F", avrebbe dovuto pagare il volo e la commissione per il trasferimento da un club finlandese a quello greco, cosa che non avvenne mai. Non solo: il giocatore non ha mai percepito lo stipendio ed è stato vittima di minacce e violenze da parte del club greco.

Il principale indagato è tale Brice F., camerunense irregolare in Francia e destinatario di un ordine di espulsione. Le indagini della polizia giudiziaria hanno scoperto che la sua società si faceva pubblicità online ma non era mai registrata ufficialmente presso la FFF, dimostrando così di esercitare "in totale illegalità amministrativa". Altri giovani calciatori hanno confermato di aver versato somme tra 100 e 850 euro tramite ricariche prepagate, convinti di rivolgersi a un agente autorizzato. Gli avvocati delle parti civili, Baptist Agostini-Croce e Léo Marronnier, spiegano: "Le vittime credevano di trattare con agenti regolari, ma la società era fittizia. Questo processo deve ricordare che i giovani sportivi devono essere protetti da individui simili".

Secondo il rapporto degli investigatori, il giro illecito potrebbe aver fruttato circa 25.000 euro in tre anni, confermando l’esistenza di un sistema ben organizzato di truffa ai danni di calciatori emergenti.