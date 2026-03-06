Figo avverte Mbappé: "Deve valutare se vale la pena il rischio. Occhio alle conseguenze..."

Kylian Mbappé è fermo da alcune settimane a causa di un problema al ginocchio, e la voglia di tornare in campo dev’essere enorme per un competitivo come lui. Ma Luis Figo invita il francese alla prudenza: "Se si prende il rischio, le conseguenze potrebbero essere peggiori - ha spiegato Figo in un’intervista su una piattaforma di scommesse online - Certo, tutto viene discusso con lo staff medico del Real Madrid e con l’allenatore, perché ogni situazione è diversa. Personalmente, mi è capitato di forzare e non sempre è andata bene, ma era sempre per aiutare la squadra e i compagni.

Questi sacrifici, però, hanno sempre delle ripercussioni. Alla fine, tutto dipende dalle sensazioni del giocatore: la decisione finale spetta a lui, all’allenatore e allo staff medico, che devono valutare se il rischio vale la pena o se ci potrebbero essere conseguenze più gravi". Mbappé è avvisato: la prudenza è fondamentale per non compromettere la sua stagione e il Mondiale.