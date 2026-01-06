Farioli: "Non ho discusso il rinnovo col Porto". E in UK lo accostano al Man United

Impatto impressionante di Francesco Farioli sulla panchina del Porto: 16 vittorie e 1 pareggio in 17 partite di campionato: record per il massimo torneo portoghese. E il suo nome è stato accostato al Manchester United per sostituire Ruben Amorim, esonerato nella giornata di lunedì. Questo è quanto riportato dal Telegraph che fa anche il nome di un altro italiano, ossia Roberto De Zerbi.

Farioli, ricordiamo, ha una clausola rescissoria di 15 milioni di euro. Nel corso di un'intervista concessa a Sport TV e O Jogo, il tecnico italiano ha avuto anche modo di parlare del suo futuro al Porto:

Avete già discusso col presidente del rinnovo di contratto?

"No. Ora la priorità è fare bene per la squadra. È la prima volta nella mia breve carriera che sento di poter costruire qualcosa sopra qualcosa. L'anno scorso sentivo che era impossibile gestire le richieste, ma qui abbiamo una squadra giovane, un capitano [Diogo Costa] che ha recentemente rinnovato il suo contratto ed è un leader di alto livello e un professionista, giocatori dell'FC Porto B che possono aiutare... siamo sulla strada giusta".