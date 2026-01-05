Il Porto di Farioli nella storia: 49 punti su 51, girone d'andata migliore di sempre in Portogallo

Il successo di misura sul campo del Santa Clara non è stato soltanto un’altra vittoria sofferta e preziosa: ha proiettato il Porto di Francesco Farioli direttamente nella storia del massimo campionato portoghese. Con l’1-0 maturato nelle Azzorre, i Dragões hanno chiuso il girone d’andata con numeri mai visti prima in una Liga a 18 squadre.

La squadra allenata dal tecnico italiano ha infatti raggiunto quota 49 punti dopo 17 giornate, frutto di 16 vittorie e un solo pareggio, quello nel Clasico contro il Benfica. Due soli punti lasciati per strada, un dato che certifica un vero e proprio capolavoro sportivo e che alimenta l’entusiasmo attorno a un progetto che, a inizio stagione, non partiva con i favori del pronostico. Dopo la gara, Farioli ha mantenuto il suo consueto profilo basso, evitando qualsiasi trionfalismo: "La maratona è lunga, siamo solo a metà e dobbiamo continuare così", ha ribadito. Ma dietro la prudenza dell’allenatore si nasconde la solidità di una squadra matura, capace di vincere anche quando il gioco non scorre fluido e le condizioni, come a Ponta Delgada, sono tutt’altro che ideali.

Il Porto ha costruito questo primato storico su un’identità chiara: organizzazione, intensità, sacrificio collettivo e una difesa quasi impenetrabile, con appena quattro gol subiti. Numeri che raccontano meglio di qualsiasi slogan l’impatto immediato di Farioli sulla panchina azul e branca. Il campionato è ancora lungo, come sottolinea lo stesso tecnico, ma una cosa è certa: il Porto di Farioli ha già scritto una pagina di storia, ponendo le basi per una seconda parte di stagione che promette di essere altrettanto ambiziosa.