"Van Persie out": tifosi invocano l'esonero, il Feyenoord vince 1-0 e torna 2º in Eredivisie
Il Feyenoord torna da Utrecht con una vittoria di misura. Una vera e propria boccata d'ossigeno per i biancorossi, in un periodo travagliato, mentre per Utreg è l'ennesima delusione di una stagione storta in Eredivisie. Con questo successo però Van Persie e la sua ciurma si riprendono il secondo posto ai danni del NEC (tuttavia con una gara in meno), mentre l'utrecht scivola al 13esimo posto del campionato.
L'ex attaccante del Manchester United, al timone del Feyenoord, è sotto pressione da oltre due mesi e prima del calcio d'inizio c'era il settore ospiti tappezzato di striscioni critici, tra cui diversi con la scritta "RvP out". Una richiesta del licenziamento dell'allenatore uscito vincente poi dalla trasferta odierna.
Classifica aggiornata
1. PSV 56 punti
2. Feyenoord 42
3. NEC 41
4. Ajax 38
5. Sparta Rotterdam 36
6. FC Twente 34
7. AZ Alkmaar 32
8. Groningen 31
9. Fortuna Sittard 26
10. Excelsior 26
11. PEC Zwolle 26
12. Heerenveen 25
13. Utrecht 24
14. GA Eagles 22
15. Volendam 21
16. Heracles 17
17. Telstar 16
18. NAC Breda 16