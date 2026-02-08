"Van Persie out": tifosi invocano l'esonero, il Feyenoord vince 1-0 e torna 2º in Eredivisie

Il Feyenoord torna da Utrecht con una vittoria di misura. Una vera e propria boccata d'ossigeno per i biancorossi, in un periodo travagliato, mentre per Utreg è l'ennesima delusione di una stagione storta in Eredivisie. Con questo successo però Van Persie e la sua ciurma si riprendono il secondo posto ai danni del NEC (tuttavia con una gara in meno), mentre l'utrecht scivola al 13esimo posto del campionato.

L'ex attaccante del Manchester United, al timone del Feyenoord, è sotto pressione da oltre due mesi e prima del calcio d'inizio c'era il settore ospiti tappezzato di striscioni critici, tra cui diversi con la scritta "RvP out". Una richiesta del licenziamento dell'allenatore uscito vincente poi dalla trasferta odierna.

Classifica aggiornata

1. PSV 56 punti

2. Feyenoord 42

3. NEC 41

4. Ajax 38

5. Sparta Rotterdam 36

6. FC Twente 34

7. AZ Alkmaar 32

8. Groningen 31

9. Fortuna Sittard 26

10. Excelsior 26

11. PEC Zwolle 26

12. Heerenveen 25

13. Utrecht 24

14. GA Eagles 22

15. Volendam 21

16. Heracles 17

17. Telstar 16

18. NAC Breda 16