Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

FIFA, stangata per il Botafogo: stop al mercato fino al 2027. Pesa il caso Thiago Almada

FIFA, stangata per il Botafogo: stop al mercato fino al 2027. Pesa il caso Thiago AlmadaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 10:55Calcio estero
Yvonne Alessandro

I problemi persistono per John Textor al Botafogo. Il club brasiliano è stato inserito nella giornata di ieri dalla FIFA nella lista delle società soggette al divieto di tesserare nuovi giocatori per una durata di "tre periodi di registrazione" a partire dal 31 dicembre 2025 e praticamente fino al mercato invernale del 2027. Una brutta botta per il club carioca, reduce dall'esonero di Davide Ancelotti e da una stagione, in termini di risultati sportivi, per nulla esaltante.

Si tratta di una sanzione dovuta al mancato pagamento integrale del trasferimento di Thiago Almada, arrivato nel luglio 2024. Stanco della situazione, l’Atlanta United aveva deciso di portare il caso davanti alla FIFA. La sentenza per il club di Rio de Janeiro è arrivata all’inizio di novembre e il Tribunale Arbitrale dello Sport ha condannato il Botafogo a versare 17,9 milioni di euro (21 milioni di dollari) al club nordamericano.

Poiché la somma non è ancora stata saldata - secondo OGlobo sarebbero stati effettuati solo due pagamenti -, così il vincitore della Copa Libertadores 2024 si vede ora privato della possibilità di fare nuovi acquisti. In risposta a questa decisione, il Botafogo ha pubblicato un comunicato, nel quale ha voluto rassicurare i propri tifosi: "In merito alla recente sanzione della FIFA sulle trasferte dei calciatori, il Botafogo informa che, nelle ultime settimane, ha mantenuto colloqui costruttivi con i rappresentanti dell’Atlanta United, della MLS, alla ricerca di un accordo relativo al caso di Thiago Almada. Le conversazioni sono state sospese a causa della pausa di fine anno e riprenderanno a breve. Il Botafogo si aspetta di risolvere la questione prima dell’inizio o all’inizio della finestra di mercato. Il Club sarà molto attivo nell’ingaggio di giocatori nel gennaio 2026".

Articoli correlati
Botafogo, scelto il sostituto di Ancelotti: Anselmi nuovo tecnico Botafogo, scelto il sostituto di Ancelotti: Anselmi nuovo tecnico
Botafogo, chi al posto di Davide Ancelotti? Prende quota il nome di un ex Porto Botafogo, chi al posto di Davide Ancelotti? Prende quota il nome di un ex Porto
Davide Ancelotti-Botafogo, spunta un retroscena: rottura dovuta a un preparatore... Davide Ancelotti-Botafogo, spunta un retroscena: rottura dovuta a un preparatore atletico
Altre notizie Calcio estero
Roberto Carlos operato in Brasile per un malfunzionamento al cuore: "Sto bene" Roberto Carlos operato in Brasile per un malfunzionamento al cuore: "Sto bene"
Liverpool, minaccia Real: Guehi a zero intriga, ma niente aste. La posizione del... Liverpool, minaccia Real: Guehi a zero intriga, ma niente aste. La posizione del giocatore
Brahim Diaz, il retroscena: rinnovo col Real fino al 2030 sul tavolo. Non ha ancora... Brahim Diaz, il retroscena: rinnovo col Real fino al 2030 sul tavolo. Non ha ancora firmato
United ripreso all'ultimo minuto, Licha Martinez duro: "Non può succedere. Ma ce... United ripreso all'ultimo minuto, Licha Martinez duro: "Non può succedere. Ma ce lo meritiamo"
FIFA, stangata per il Botafogo: stop al mercato fino al 2027. Pesa il caso Thiago... FIFA, stangata per il Botafogo: stop al mercato fino al 2027. Pesa il caso Thiago Almada
Aston Villa schiacciato, Emery: "Gol Gabriel? Gli arbitri hanno un potere, dobbiamo... Aston Villa schiacciato, Emery: "Gol Gabriel? Gli arbitri hanno un potere, dobbiamo accettarlo"
Arsenal, Gabriel Jesus in gol dopo un anno di calvario: "Incredibile. Qui mentalità... Arsenal, Gabriel Jesus in gol dopo un anno di calvario: "Incredibile. Qui mentalità cresciuta"
Neymar al PSG, un ex compagno del Barcellona: "Molti hanno provato a convincerlo... Neymar al PSG, un ex compagno del Barcellona: "Molti hanno provato a convincerlo a restare"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: il silenzio di Lautaro. Milan: l’indifferenza su Pulisic. Juve: il contratto di Spalletti. Napoli: Hojlund e il messaggio nascosto. E il (benedetto) teatrino Conte-Chivu-Allegri
Le più lette
1 Inter: il silenzio di Lautaro. Milan: l’indifferenza su Pulisic. Juve: il contratto di Spalletti. Napoli: Hojlund e il messaggio nascosto. E il (benedetto) teatrino Conte-Chivu-Allegri
2 Juventus, la cessione di Miretti per finanziare un colpo in mezzo: spunta Samardzic
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 30 dicembre
4 Tuttosport stamani in apertura sulle parole di Carnevali: "Juve salva Frattesi"
5 L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
TMW News 16:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Pazza idea di un ritorno all'Inter per Cancelo. In prestito, se l'Al Hilal partecipa all'ingaggio
Immagine top news n.1 Carnevali: "Approcci di Inter e Bologna per Muharemovic. Magari interessa pure alla Juve..."
Immagine top news n.2 Mercato Napoli, parla Manna: "Ecco dove stiamo facendo valutazioni. Riscatto Hojlund? Una formalità"
Immagine top news n.3 Fenerbahce all’assalto di Nkunku, Allegri spinge per Maignan. Leao in dubbio per il Cagliari
Immagine top news n.4 Juventus, Frattesi resta il sogno a centrocampo. Per l'attacco spunta Maldini
Immagine top news n.5 Coppa d'Africa, altre 5 nazionali volano agli ottavi. Salah e Hakimi scoprono i loro avversari
Immagine top news n.6 Hojlund show al Napoli: "Conte allenatore incredibile. Quando ti chiama, devi solo dire sì"
Immagine top news n.7 Da Lukaku a Hojlund e Pulisic: i precedenti che fanno sperare la Roma con Zirkzee
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta ha una miniera d'oro con Palestra: ma resterà a Bergamo?
Immagine news podcast n.3 Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan
Immagine news podcast n.4 L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Fontana: "Serie C grande vetrina, ma il progetto Seconde Squadre è borderline"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, Filipponi: “Ravenna e Arezzo favorite, ma il mercato può cambiare tutto”
Immagine news Serie C n.3 Pergolizzi: “Ravenna, Ascoli e Arezzo se la giocheranno fino alla fine. Decisivo il mercato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, Cristante: "Scudetto? Altre squadre sono più attrezzate. Ma finché siamo lì..."
Immagine news Serie A n.2 Mercato a saldo zero. Manna: "Per il Napoli è un paradosso, ma siamo fiduciosi"
Immagine news Serie A n.3 Galatasaray, nodo rinnovo Icardi: c'entra l'ingaggio. E la Roma ha sondato il terreno
Immagine news Serie A n.4 Kvara non sostituito a dovere, la titolarità di Elmas. A gennaio occhio a Noa Lang
Immagine news Serie A n.5 Milan, occhi su Morato per la difesa: è il profilo 'fisico' di cui Allegri avrebbe bisogno
Immagine news Serie A n.6 Roma, buone notizie per l'infortunio di Soule: il punto dall'infermeria in vista dell'Atalanta
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, Sarris torna in patria: dal 2 gennaio sarà un nuovo giocatore del PAOK
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, Reale verso il ritorno alla Roma. In entrata piacciono Zeroli e Luz Dos Santos
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Lescano verso il no all'Olimpia Asuncion. Ci sono tre big di Serie C sull'argentino
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro, obiettivo Sernicola per la fascia sinistra: ma c'è un ritorno di fiamma per Rui Modesto
Immagine news Serie B n.5 Un altro Pio per lo Spezia: il club ligure punta Stabile della Vis Pesaro
Immagine news Serie B n.6 Peghin: "2025 magico per il Padova. Mercato? Non c'è nulla da rivoluzionare"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sabato torna in campo la Serie C: il programma dalla 20ª alla 31ª giornata del campionato
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, si pensa "all'attaccante importante": Corini chiede Pettinari della Ternana
Immagine news Serie C n.3 Fontana: "Serie C grande vetrina, ma il progetto Seconde Squadre è borderline"
Immagine news Serie C n.4 Franco non molla: "La Triestina non smantella. Crediamo ancora alla salvezza"
Immagine news Serie C n.5 Guai giudiziari per il presidente del Perugia Faroni: il report del Corriere dell'Umbria e La Nacion
Immagine news Serie C n.6 Pro Vercelli, in arrivo il portiere Diakitè dalla Triestina: è reduce da un'esperienza in Finlandia
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Gabon-Costa d'Avorio, campioni in carica a caccia del primo posto nel girone
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Uganda-Nigeria, le Gru cercano l'impresa per tenere vivo il sogno qualificazione
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Genoa, De Rossi torna all'Olimpico: emozioni e punti pesanti in palio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.3 Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, Piemonte regina del gol nel 2025. Guerzoni e Livignani le baby esordienti
Immagine news Calcio femminile n.5 La Roma potrebbe perdere Dragoni a gennaio: il Barcellona pensa di riportarla a casa
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…