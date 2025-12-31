FIFA, stangata per il Botafogo: stop al mercato fino al 2027. Pesa il caso Thiago Almada

I problemi persistono per John Textor al Botafogo. Il club brasiliano è stato inserito nella giornata di ieri dalla FIFA nella lista delle società soggette al divieto di tesserare nuovi giocatori per una durata di "tre periodi di registrazione" a partire dal 31 dicembre 2025 e praticamente fino al mercato invernale del 2027. Una brutta botta per il club carioca, reduce dall'esonero di Davide Ancelotti e da una stagione, in termini di risultati sportivi, per nulla esaltante.

Si tratta di una sanzione dovuta al mancato pagamento integrale del trasferimento di Thiago Almada, arrivato nel luglio 2024. Stanco della situazione, l’Atlanta United aveva deciso di portare il caso davanti alla FIFA. La sentenza per il club di Rio de Janeiro è arrivata all’inizio di novembre e il Tribunale Arbitrale dello Sport ha condannato il Botafogo a versare 17,9 milioni di euro (21 milioni di dollari) al club nordamericano.

Poiché la somma non è ancora stata saldata - secondo OGlobo sarebbero stati effettuati solo due pagamenti -, così il vincitore della Copa Libertadores 2024 si vede ora privato della possibilità di fare nuovi acquisti. In risposta a questa decisione, il Botafogo ha pubblicato un comunicato, nel quale ha voluto rassicurare i propri tifosi: "In merito alla recente sanzione della FIFA sulle trasferte dei calciatori, il Botafogo informa che, nelle ultime settimane, ha mantenuto colloqui costruttivi con i rappresentanti dell’Atlanta United, della MLS, alla ricerca di un accordo relativo al caso di Thiago Almada. Le conversazioni sono state sospese a causa della pausa di fine anno e riprenderanno a breve. Il Botafogo si aspetta di risolvere la questione prima dell’inizio o all’inizio della finestra di mercato. Il Club sarà molto attivo nell’ingaggio di giocatori nel gennaio 2026".