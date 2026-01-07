Fletcher tecnico ad interim del Man United: "Il primo pensiero? Meglio chiamare Sir Alex"

In attesa di capire su chi ricadrà la scelta per il nuovo allenatore nel dopo Ruben Amorim, il Manchester United nella sfida di questa sera contro il Burnley sarà guidato in panchina da Darren Fletcher. Ma come ha reagito il diretto interessato alla notizia che sarebbe stato lui a dover prendere le redini di una squadra tanto blasonata, seppur ad interim?

Lo ha rivelato lui stesso parlando a Sky Sports. Nel corso di un'intervista infatti ha raccontato quali sono state le prime sensazioni che ha provato nell'apprendere la cosa. "È stato uno shock, un orgoglio. La prima cosa che mi è venuta in mente? 'È meglio che parli con Sir Alex (Ferguson)'", le sue parole. Non che sia una novità per lui, che ha poi svelato: "Chiamo Sir Alex per tutte le grandi decisioni che prendo in generale per davvero nel calcio. Le sue parole hanno fatto eco a ciò che erano già i miei pensieri", ha aggiunto.

Fletcher ha inoltre ammesso che questa esperienza va oltre a quelli che erano i suoi obiettivi: "Sì, va oltre i sogni più sfrenati che avrei potuto fare il fatto di stare seduto qui a guidare una squadra come il Manchester United. Mi è stata data questa responsabilità all'improvviso e probabilmente è una buona cosa perché non ho avuto il tempo di pensare".