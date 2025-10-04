Ufficiale Dalla terza serie svizzera alla seconda degli Emirati: Schelotto vola al Dubai City

La parabola calcistica di Ezequiel Schelotto continua a sorprendere. Dopo aver calcato palcoscenici prestigiosi come la Serie A, la Premier League e la Liga portoghese, il centrocampista italo-argentino classe 1989 riparte ora dagli Emirati Arabi Uniti. Il Galgo, soprannome guadagnato per la sua instancabile corsa, vestirà la maglia del Dubai City, club neopromosso in seconda divisione emiratina, arrivando in prestito dall’FC Paradiso, squadra svizzera di terza serie.

Per Schelotto si tratta di un’altra tappa di un viaggio calcistico unico. L’ultima apparizione in Italia risale alla stagione 2023/24 con il Barletta, in Serie D, chiusa con 19 presenze, tre gol e una retrocessione. Poi il passaggio al Paradiso, guidato da Giuseppe Sannino. In Svizzera ha disputato solo tre partite prima d questachiamata dagli Emirati.

Il Dubai City, nato nel 2018 e alla prima esperienza in seconda divisione, punta a un doppio salto di categoria e ha scelto Schelotto come uomo di esperienza. "Si apre un nuovo capitolo – si legge nel comunicato ufficiale – con la sua versatilità e competenza siamo certi che potrà cambiare le sorti della nostra squadra". Parallelamente, i presidenti Antonio Caggiano (Paradiso) e Sultan Hareb Al Falahi (Dubai City) hanno firmato un accordo di collaborazione che potrebbe aprire nuove prospettive sportive tra i due club. Schelotto giocherà a Dubai almeno fino a dicembre, arricchendo ulteriormente una carriera che lo ha visto passare da Cesena a Inter, da Sporting Lisbona a Brighton, fino al ritorno in Argentina. Un percorso che, a 35 anni, non smette ancora di regalare colpi di scena.