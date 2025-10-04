Incontro ravvicinato per Angel Correa. si è imbattuto in un orso nero a Monterrey

Scene da film e attimi di paura a Monterrey per Angel Correa. Il giocatore del Tigres ha vissuto un episodio tanto insolito quanto spaventoso: durante una passeggiata con la famiglia, l’attaccante argentino si è trovato improvvisamente faccia a faccia con un orso nero.

L’incontro ravvicinato è avvenuto in una delle zone residenziali della città, dove non è raro che questi animali scendano dai monti circostanti. Correa, che stringeva in braccio la figlia di due anni, ha mantenuto sangue freddo e, insieme alla moglie Sabrina, ha saputo gestire la situazione senza panico. È stata proprio la compagna del calciatore a condividere il video dell’accaduto sui social. Nelle immagini si vede la famiglia camminare tranquilla, quando improvvisamente compare l’orso. Correa, con la bambina tra le braccia, si muove lentamente all’indietro, evitando gesti bruschi e senza mai perdere la calma. Il gesto prudente ha evitato conseguenze: l’animale, non sentendosi minacciato, si è allontanato senza creare danni.

"Qualcuno è venuto a trovarci", ha ironizzato la donna accompagnando il post con un’emoji a forma di orso. L’episodio è subito diventato virale, trasformandosi in un aneddoto incredibile per l'argentino, già molto apprezzato dall’ambiente per il suo rendimento in campo. Curiosamente, non è la prima volta che un calciatore a Monterrey vive un’esperienza simile: in passato anche Maxi Meza e l’ex allenatore Martín Demichelis si erano trovati davanti a un orso durante la loro permanenza ai Rayados.