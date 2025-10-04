Premier League, Okafor non basta al Leeds: il Tottenham vince 1-2 e si porta al 2° posto
Dopo il successo del Bournemouth sul Fulham (3-1) di ieri, la settima giornata di Premier League continua oggi e c'è già un risultato interessante: il Tottenham passa sul campo del Leeds per 2-1. Gli Spurs partono bene e vengono premiati al 23′ da Mathys Tel, al primo gol stagionale nella sua seconda presenza da titolare. La gioia dei londinesi dura poco: al 34′ Okafor trova l’1-1, rapido nel ribattere dopo la parata di Vicario su Aaronson.
Gli ospiti trovano comunque il gol della vittoria al 57′ con Mohammed Kudus, alla prima rete con la nuova maglia: il suo tiro, deviato, batte il portiere avversario. La squadra di Thomas Frank soffre nel finale ma regge, conquistando tre punti preziosi e interrompendo una serie di due pareggi consecutivi.
Con questo successo, il Tottenham sale al secondo posto in classifica, a una lunghezza dal Liverpool, impegnato questa sera sul campo del Chelsea. La squadra londinese conferma la solidità del suo inizio di stagione e può guardare con fiducia ai prossimi impegni.
Il programma della sesta giornata
Venerdì 3 ottobre
Bournemouth - Fulham 3-1
Sabato 4 ottobre
Leeds - Tottenham 1-2
Arsenal - West Ham United ore 16:00
Manchester United - Sunderland ore 16:00
Chelsea - Liverpool ore 18:30
Domenica 5 ottobre
Aston Villa - Burnley ore 15:00
Everton - Crystal Palace ore 15:00
Newcastle - Nottingham Forest ore 15:00
Wolverhampton - Brighton ore 15:00
Brentford - Manchester City ore 17:15
LA CLASSIFICA
Liverpool 15
Tottenham 14*
Bournemouth 14*
Arsenal 13
Crystal Palace 1
Sunderland 11
Manchester City 10
Chelsea 8
Everton 8
Brighton 8
Leeds 8*
Fulham 7*
Brentford 7
Manchester United 7
Newcastle 6
Aston Villa 6
Nottingham Forest 5
Burnley 4
West Ham 4
Wolverhampton 1
*una gara in più