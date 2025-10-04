Domani Lilla-PSG, a Luis Enrique mancheranno sei titolari: attacco da ridisegnare

Alla vigilia della sfida contro il Lilla, valida per la settima giornata di Ligue 1, il Paris Saint-Germain dovrà fare i conti con una lunga lista di assenti. Sei giocatori chiave restano infatti ai box per infortunio, complicando i piani di Luis Enrique. Joao Neves, inizialmente annunciato come titolare prima della partita contro il Barcellona, era stato poi escluso dalla lista per precauzione, a causa del rischio di ricaduta. Il centrocampista prosegue il suo percorso di recupero, insieme a Désiré Doué e Ousmane Dembélé, che continuano le rispettive terapie.

Il vincitore del Pallone d’Oro 2025 si trova attualmente in riabilitazione presso la clinica ASPETAR in Qatar, mentre altri tre elementi importanti - Marquinhos, Fabian Ruiz e Khvicha Kvaratskhelia - saranno anch’essi indisponibili per il match.

La partita tra LOSC e PSG è in programma domenica sera alle 20:45 allo Stade Pierre-Mauroy, e la squadra francese dovrà affrontarla con un organico ridotto, cercando comunque di mantenere competitività e continuità di risultati nonostante le assenze.