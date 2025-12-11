Follia in Finlandia, squadra retrocede e i tifosi danno fuoco allo stadio

Follia in Finlandia, dove i tifosi hanno dato il peggio di loro a seguito della retrocessione della squadra del cuore. Il FC Haka, uno dei club pikù prestigiosi del paese, con 9 titoli vinti, è retrocesso in seconda divisione ottenendo la miseria di 17 punti. Un'onta troppo grave per i suoi sostenitori, tanto che nella notte del 7 dicembre, tre di loro hanno appiccato un incendio allo stadio Tehtaan Kentta. Le fiamme hanno distrutto le tribune e il terreno di gioco, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

E mentre le impressionanti immagini stanno girando in rete, i colpevoli sono stati individuati. Un quindicenne ha confessato l'accaduto, coinvolgendo altri due coetanei. In merito si è espresso il dirigente del club, Marko Larsson, che ha dichiarato: "Non avevamo bisogno di un ulteriore colpo. La retrocessione già è stata dura, ora dobbiamo affrontare anche questo danno. Fortunatamente abbiamo ricevuto supporto dalla comunità ma la ricostruzione sarà una sfida importante".

L'FC Haka rappresenta la città di Valkeakoski, 20.703 abitanti e situata 147 km a nord di Helsinki. Lo stadio Kentta, inaugurato nel 1934, ha una capienza di 3.516 posti.