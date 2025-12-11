Follia in Finlandia, squadra retrocede e i tifosi danno fuoco allo stadio
Follia in Finlandia, dove i tifosi hanno dato il peggio di loro a seguito della retrocessione della squadra del cuore. Il FC Haka, uno dei club pikù prestigiosi del paese, con 9 titoli vinti, è retrocesso in seconda divisione ottenendo la miseria di 17 punti. Un'onta troppo grave per i suoi sostenitori, tanto che nella notte del 7 dicembre, tre di loro hanno appiccato un incendio allo stadio Tehtaan Kentta. Le fiamme hanno distrutto le tribune e il terreno di gioco, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco.
E mentre le impressionanti immagini stanno girando in rete, i colpevoli sono stati individuati. Un quindicenne ha confessato l'accaduto, coinvolgendo altri due coetanei. In merito si è espresso il dirigente del club, Marko Larsson, che ha dichiarato: "Non avevamo bisogno di un ulteriore colpo. La retrocessione già è stata dura, ora dobbiamo affrontare anche questo danno. Fortunatamente abbiamo ricevuto supporto dalla comunità ma la ricostruzione sarà una sfida importante".
L'FC Haka rappresenta la città di Valkeakoski, 20.703 abitanti e situata 147 km a nord di Helsinki. Lo stadio Kentta, inaugurato nel 1934, ha una capienza di 3.516 posti.
El FC Haka uno de los clubes más grandes de Finlandia tras terminar último del Grupo B con 17 puntos perdió la categoría.
Consumada la caída, un pequeño grupo: tres menores de edad, de aprox 15 años, incendiaron el estadio Tehtaan kenttä
Fuerza @FCHakaOfficial !!!
🇫🇮 07.12 pic.twitter.com/FhfLGtB1Nv
— 𝕊𝕋𝔸ℕ𝔻 𝕐𝕆𝕌ℝ 𝔾ℝ𝕆𝕌ℕ𝔻 👊 (@Ultramaniatics) December 11, 2025
