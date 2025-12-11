Arsenal, 6 su 6 in Champions. Arteta incontentabile: "3-0? Non siamo stati i soliti"

Vittoria per 0-3 in casa del Club Brugge e sesta vittoria in sei gare di Champions League centrata: l'Arsenal sembra rasentare la perfezione in questa prima parte di stagione, considerando anche il primo posto in Premier League.

Il tecnico dei Gunners, Mikel Arteta, sembra voler però tenere la tensione alta, magari considerando anche che i suoi arrivano da una sconfitta contro l'Aston Villa che ha rimesso in discussione la vetta in campionato. Parlando a TNT Sports infatti l'allenatore spagnolo ha dichiarato: "Nel primo tempo abbiamo avuto dei momenti buoni e altri meno. Loro hanno avuto la migliore possibilità. Dopo di che abbiamo iniziato a controllare il gioco e abbiamo avuto alcune buone situazioni. Ma sei sempre al limite, soprattutto quando non gestisci bene la palla quando la riconquisti. Non abbiamo fatto così bene nel primo tempo".

"Nel secondo tempo" - ha proseguito - ", abbiamo iniziato molto bene. Abbiamo segnato il secondo gol, eravamo dominanti. Ma poi abbiamo avuto periodi in cui è apparso lo stesso problema. Non avevamo il dominio, abbiamo permesso spazi aperti. Abbiamo dato via due palle che avrebbero potuto costarci la partita prima del gol effettivo. E poi non abbiamo segnato nell'occasione in cui Declan (Rice) ha messo una buona palla a Noni (Madueke) e Viktor (Gyokeres). Non segniamo, il calcio in certi casi ti porta poi in situazioni in cui per una seconda palla o un'azione individuale ti ritrovi con del caos in area e perdi la partita".