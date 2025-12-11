Ufficiale Il Barcellona blinda l'ossatura del nuovo ciclo: anche Eric Garcia rinnova fino al 2031

Il Barcellona ha annunciato in questi minuti il rinnovo del contratto firmato dal difensore Eric Garcia, che si è unito al club catalano fino al 30 giugno 2031.

Il centrale 24enne dunque si unisce al gruppo di giocatori con il contratto più lungo in rosa, ovvero i vari Joan Garcia, Ronald Araujo e Lamine Yamal. Garcia aveva un contratto in vigore fino al 2026, ma al Barça non ci sono stati dubbi riguardo alla volontà di premiare la sua continuità in termini di impegno e prestazioni fornite. Insomma, il Barcellona si porta avanti nel consolidamento di quella che è la colonna della squadra di questo nuovo ciclo, con una serie di giocatori cresciuti nella Masia e divenuti perni del nuovo progetto.

Eric ha firmato l'accordo nell'ufficio presidenziale di Joan Laporta in compagnia anche del vicepresidente, Rafa Yuste, del direttore sportivo, Deco, e del suo rappresentante, Iván de la Peña. Anche i suoi genitori e sua sorella non sono mancati all'appuntamento.