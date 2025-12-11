Ufficiale Nuova avventura per Robert Prosinecki: il croato nominato ct del Kirghizistan

Robert Prosinecki trova una nuova panchina. Dopo l'esperienza da commissario tecnico del Montenegro per oltre un anno e mezzo, il croato è diventato selezionatore del Kirghizistan. Ad annunciarlo la Federcalcio del paese asiatico, che ha anche presentato l'allenatore. Accordo fino a dicembre 2026 con opzione di rinnovo per altri tre anni a seconda di come si comporterà la nazionale in Coppa d'Asia nel gennaio 2027.

Il presidente della KFB Kamchybek Tashiev ha sottolineato che l'arrivo di Robert Prosinecki darà nuovo impulso alla squadra, che ci attendono grandi sfide e che sotto la sua guida la squadra sarà in grado di realizzare cambiamenti significativi. Attualmente 104° nel ranking FIFA, il Kirghizistan nella sua breve storia ha raggiunto come traguardo massimo l'accesso agli ottavi di finale della Coppa d'Asia 2019.

56 anni, Prosinecki è stato uno dei più forti calciatori croati di sempre, campione d'Europa nel 1991 con la maglia dello Stella Rossa e medaglia di bronzo con la Croazia ai Mondiali del 1998.