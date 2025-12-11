Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Real ancora ko, Courtois: "Avremmo perso 0-6 se non fossimo con Xabi Alonso"

© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 15:11Calcio estero
Daniele Najjar

Il Real Madrid cade ancora: al Bernabeu passa il Manchester City, che ieri sera si è imposto 1-2. Al termine della sfida il portiere dei blancos Thiebaut Courtois non ha nascosto la sua delusione.

"Non abbiamo meritato di perdere" - le parole del belga riportate da Marca - ", è stata una partita che abbiamo giocato alla pari con molte occasioni per entrambe le squadre. L'1-1 è un po' colpa mia. La palla mi è arrivata molto addosso e non sono riuscito a giocarla meglio. Subito dopo è arrivato il rigore e stavamo già perdendo 1-2. Nel secondo tempo abbiamo preso in mano la partita, ma è la dinamica in cui ci troviamo... la palla non vuole entrare", ha spiegato.

Tutta la squadra sta con il tecnico, a sentire il portiere: "Penso di sì, è stato dimostrato oggi. Penso che se qualcuno non ci fosse stato oggi... la partita l'avremmo persa 0-6. Tutti hanno combattuto fino all'ultimo secondo e abbiamo lasciato la pelle in campo. C'erano giocatori che erano al limite fisicamente e siamo tutti sulla stessa barca".

Sui nomi che circolano per sostituire l'eventuale esonero di Xabi Alonso: "Il mister è tranquillo, pensa a come migliorare la squadra e il nostro gioco. Alla fine siamo a Madrid e la pressione, i nomi, quello che esce sulla stampa beh, nessuno è così attento, con rispetto, a quello che si dice. Non possiamo guardare queste cose, dobbiamo staccare la spina. È normale parlare quando si ha una serie negativa, ma oggi abbiamo dimostrato che non siamo una squadra morta. È stata un'immagine diversa da quella di sabato, che è vero che abbiamo iniziato a giocare dal 70° minuto quando un giocatore è stato ha espulso. Questo è qualcosa di nostro e non del mister".

