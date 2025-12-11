Luis Enrique, avviso ai naviganti: "Il PSG è molto migliore dell'anno scorso"

Vincere è difficile, confermarsi lo è ancora di più: il Paris Saint-Germain è atteso quest'anno alla prova di un vecchio adagio del mondo del calcio, dopo una stagione straordinaria dominata sia in Francia che in Champions League. A sentire le parole di Luis Enrique però i tifosi parigini possono essere ottimisti.

"Come squadra siamo molto meglio dell'anno scorso": così il tecnico spagnolo ha esaltato i suoi nonostante lo 0-0 contro l'Athletic Bilbao ottenuto ieri sera. "Sono molto ottimista per il futuro", ha poi aggiunto in conferenza stampa.

Sulla partita l'allenatore ha spiegato: "Frustrazione? No, non c'è nessuna frustrazione. Penso che sia stata una partita intensa, molto. Sapevamo che avremmo avuto questo tipo di partita. Abbiamo fatto bene il nostro lavoro, abbiamo iniziato la partita in modo chiaro e preciso, hanno premuto molto bene, il secondo periodo è stato diverso, siamo usciti dalla pressione, abbiamo creato molte occasioni. E Unai Simón è stato il migliore in campo. Abbiamo mostrato che squadra siamo. È un brutto risultato 0-0 perché abbiamo creato molte occasioni".

Sui giudizi legati alla propria squadra ha spiegato: "La nostra squadra è giudicata ogni giorno. Dopo questo inizio di stagione molto particolare, non abbiamo potuto giocare con tutti i giocatori... Sono molto motivato a recuperare tutti i giocatori dopo Natale. Sono molto contento di quello che ho visto negli ultimi mesi. E come squadra, stiamo molto meglio dell'anno scorso. Siamo ottimisti per il futuro".