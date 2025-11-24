Sanchez entra ma il Siviglia perde: 2-1 dell'Espanyol, agganciato il Betis in zona Europa
Pere Milla e Roberto Fernández, con i loro gol, e Dmitrovic, con le sue belle parate, regalano la vittoria all’Espanyol formato casalingo. Si sveglia tardi il Siviglia, seppur in una partita ricca di occasioni e il palo centrato da Peque, ma la rete all'86' di Marcao non basta e il match finisce 2-1 per gli avversari catalani.
Solo una ventina di minuti concessi al subentrato Alexis Sanchez, ex Inter e Udinese che però non ha lasciato il segno ma piuttosto ha chiuso la gara con una prestazione al limite del sufficiente. Così l'Espanyol resta appiccicato al Betis e al quinto posto in classifica di LaLiga, nell'ultimo slot potenziale per disputare le coppe europee.
IL PROGRAMMA DELLA 13^ GIORNATA
Venerdì 21 novembre
Valencia-Levante 1-0
Sabato 22 novembre
Alaves-Celta Vigo 0-1
Barcellona-Athletic Bilbao 4-0
Osasuna-Real Sociedad 1-3
Villarreal-Maiorca 2-1
Domenica 23 novembre
Oviedo-Rayo Vallecano 0-0
Betis-Girona 1-1
Getafe-Atletico Madrid 0-1
Elche-Real Madrid 2-2
Lunedì 24 novembre
Espanyol-Siviglia 2-1
CLASSIFICA FINALE
1. Real Madrid 32
2. Barcellona 31 punti
3. Villarreal 29
4. Atletico Madrid 28
5. Betis Siviglia 21
6. Espanyol 21
7. Getafe 17
8. Athletic Bilbao 17
9. Siviglia 16
10. Real Sociedad 16
11. Celta Vigo 16
12. Vallecano 16
13. Elche 16
14. Alaves 15
15. Valencia 13
16. Maiorca 12
17. Osasuna 11
18. Girona 11
19. Levante 9
20. Oviedo 9
