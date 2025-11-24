Sanchez entra ma il Siviglia perde: 2-1 dell'Espanyol, agganciato il Betis in zona Europa

Pere Milla e Roberto Fernández, con i loro gol, e Dmitrovic, con le sue belle parate, regalano la vittoria all’Espanyol formato casalingo. Si sveglia tardi il Siviglia, seppur in una partita ricca di occasioni e il palo centrato da Peque, ma la rete all'86' di Marcao non basta e il match finisce 2-1 per gli avversari catalani.

Solo una ventina di minuti concessi al subentrato Alexis Sanchez, ex Inter e Udinese che però non ha lasciato il segno ma piuttosto ha chiuso la gara con una prestazione al limite del sufficiente. Così l'Espanyol resta appiccicato al Betis e al quinto posto in classifica di LaLiga, nell'ultimo slot potenziale per disputare le coppe europee.

IL PROGRAMMA DELLA 13^ GIORNATA

Venerdì 21 novembre

Valencia-Levante 1-0

Sabato 22 novembre

Alaves-Celta Vigo 0-1

Barcellona-Athletic Bilbao 4-0

Osasuna-Real Sociedad 1-3

Villarreal-Maiorca 2-1

Domenica 23 novembre

Oviedo-Rayo Vallecano 0-0

Betis-Girona 1-1

Getafe-Atletico Madrid 0-1

Elche-Real Madrid 2-2

Lunedì 24 novembre

Espanyol-Siviglia 2-1

CLASSIFICA FINALE

1. Real Madrid 32

2. Barcellona 31 punti

3. Villarreal 29

4. Atletico Madrid 28

5. Betis Siviglia 21

6. Espanyol 21

7. Getafe 17

8. Athletic Bilbao 17

9. Siviglia 16

10. Real Sociedad 16

11. Celta Vigo 16

12. Vallecano 16

13. Elche 16

14. Alaves 15

15. Valencia 13

16. Maiorca 12

17. Osasuna 11

18. Girona 11

19. Levante 9

20. Oviedo 9