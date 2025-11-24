United beffato dall'Everton, Amorim ammette: "Risultato pessimo. Preoccupato di una cosa"
Non una grande figura quella del Manchester United questa sera a Old Trafford dopo la sconfitta per 1-0 rimediata contro l'Everton, ridotto in 10 contro 11 dal 13° minuto di gioco. "Sono stati la squadra migliore sia in undici che in dieci", ha commentato amareggiato Ruben Amorim, allenatore dei Red Devils, ai microfoni di BBC Sport. "Ho sentito che noi non eravamo lì con la stessa intensità. Hanno meritato la vittoria".
E ancora: "L’altra squadra ci ha aiutato con l’espulsione, ma dobbiamo fare di più in ogni momento. Se loro restano in dieci, dobbiamo spingerli fino all’ultimo terzo di campo. Dobbiamo fare di più", ha bacchettato il tecnico dello United. "Se è un passo indietro? Sì. Soprattutto per come abbiamo giocato la partita", ha confidato. "Dimentichiamo il risultato. Il risultato è davvero pessimo, ma ero più preoccupato dalla sensazione che ho avuto durante la gara. Ognuno avrebbe dovuto giocare meglio oggi". Su cosa abbia detto ai suoi giocatori dopo la partita, Amorim non si scompone: "Niente. Domani abbiamo allenamento. Ne parleremo domani".
Il risultato
Manchester United-Everton 0-1
29' Dewsbury-Hall (E)
Formazioni ufficiali
Manchester United (3-4-2-1): Lammens, Yoro, De Ligt, Shaw, Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu, Amad, Mbeumo, Zirkzee.
A disposizione: Bayindir, Dalot, Martinez, Mount, Malacia, Ugarte, Heaven, Mainoo, Lacey.
Allenatore: Amorim.
Everton (4-2-3-1): Pickford, Garner, Tarkowski, Keane, Mykolenko, Coleman, Gueye, Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish, Barry.
A disposizione: Travers, King, McNeil, Beto, O’Brien, Dibling, Alcaraz, Aznou, Iroegbunam.
Allenatore: Moyes.
IL PROGRAMMA DELLA 12^ GIORNATA
Sabato 22 novembre
Burnley - Chelsea 0-2
Bournemouth - West Ham 2-2
Brighton - Brentford 2-1
Fulham - Sunderland 1-0
Liverpool - Nottingham Forest 0-3
Wolverhampton - Crystal Palace 0-2
Newcastle - Manchester City 2-1
Domenica 23 novembre
Leeds - Aston Villa 1-2
Arsenal - Tottenham 4-1
Lunedì 24 novembre
Manchester United - Everton 0-1
CLASSIFICA
1. Arsenal 29
2. Chelsea 23
3. Manchester City 22
4. Aston Villa 21
5. Crystal Palace 20
6. Sunderland 19
7. Bournemouth 19
8. Brighton 19
9. Tottenham 18
10. Everton 18
11. Manchester United 18
12. Liverpool 18
13. Brentford 16
14. Newcastle 15
15. Fulham 14
16. Nottingham Forest 12
17. West Ham 11
18. Leeds 11
19. Burnley 10
20. Wolverhampton 2
