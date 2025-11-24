Upamecano gigante, manca il rinnovo col Bayern: ora anche il PSG pensa al colpo a zero

Dayot Upamecano resta una questione da risolvere in casa Bayern Monaco. Il difensore francese di 27 anni sta vivendo una stagione strepitosa all'ombra dell'Allianz Arena, eppure la situazione contrattuale non è ancora stata chiarita e dal prossimo 30 giugno di fatto il giocatore potrebbe levare le tende da Monaco e dalla Bundesliga magari. Una perdita, eventualmente a parametro zero, che il club tedesco vuole ovviamente vuole evitare e per questo la dirigenza dei bavaresi sta lavorando intensamente per raggiungere un rinnovo.

Secondo quanto riferito da Sky Sports DE, si parlerebbe di un nuovo accordo fino al 2030 o al 2031. La volontà del Bayern c'è, ma anche quella di Upamecano, ma la firma non è ancora arrivata. E questo richiama l'attenzione di molteplici top club europei, che seguono con interesse la trattativa in corso tra le parti. E oltre al Real Madrid, anche il PSG si sarebbe messo sulle tracce della stella dei bavaresi. Le condizioni, ovviamente, sono favorevoli e sia le merengues che i francesi vorrebbero "scippare" il classe '98 a costo zero.

Dopo la partita contro il Freiburg, Upamecano ha parlato nuovamente del suo futuro, rivelando che la sua decisione non dipenderà solo dagli aspetti economici, ma anche da quelli sportivi, altrettanto determinanti. Pur senza alcuna indicazione precisa: "Posso dirlo altre 100 volte, ma vedremo cosa succederà", le parole riportate dall'emittente satellitare.