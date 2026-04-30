Palace, il 3-1 di Larsen sa di finale di Conference: "Non festeggeremo in modo eccessivo..."

Un anno in prestito nelle giovanili del Milan (dal 2017 al 2018), finché Jorgen Strand Larsen ha preso la sua strada in carriera e oggi, a 26 anni, si sta giocando l'accesso alla finalissima di Conference League. Nella semifinale d'andata contro lo Shakhtar Donetsk, l'attaccante norvegese del Crystal Palace ha calato il tris (3-1) ed è andato in gol dopo un digiuno di quasi due mesi. Ne ha parlato così a TNT Sports: "Ne avevo bisogno. Sono stato sfortunato contro il Liverpool, sentivo che la fiducia era calata, ma bisogna sempre andare avanti. È dura, due bravi giocatori (lui e Mateta, ndr) che lottano per un posto, ma entrare e segnare è fantastico".

Infatti Larsen è entrato al minuto 65 per sostituire l'ex sogno proibito di mercato di Milan e Juventus, trovando però il sigillo che potrebbe aver già ipotecato il pass per la finale di Conference League in favore del Palace: "Si è potuto vedere, dopo che abbiamo segnato presto, che loro sono una buona squadra. Abbiamo dovuto resistere, non perdere la testa", ha raccontato. "Siamo in vantaggio per 3-1 ma c'è ancora una partita da giocare. Ma è importante per me e per la squadra aver segnato il terzo gol".

"Conosciamo la struttura dell'allenatore e della squadra. Abbiamo dovuto accettare il fatto che loro siano una buona squadra, quindi oggi siamo dovuti restare un po' più coperti, ma abbiamo fatto bene in contropiede, e se fossimo stati ancora più bravi avremmo potuto segnare di più", ha dichiarato con convinzione l'ex giocatore rossonero. Con una promessa al suo allenatore e alla piazza: "Non festeggeremo in modo eccessivo. Siamo davvero felici di questo, speriamo di spaccare tutto giovedì e di passare il turno".