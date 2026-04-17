Forest, semifinale di EL storica. Vitor Pereira: "Aston Villa? Sarebbe troppo pensarci già"

Il tecnico del Nottingham Forest, Vitor Pereira, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TNT Sports per commentare la storica qualificazione alle semifinali di Europa League raggiunta questa sera al City Ground. È bastato un gol deviato di Gibbs-White per far capitolare il Porto di Farioli, tuttavia rimasto in 10 contro 11 dopo appena 8 minuti dall'inizio del match di ritorno dei quarti. "Ho una squadra fantastica, non è merito dell'allenatore", ha esordito il tecnico dei tricky trees.

"I ragazzi hanno spirito, carattere e qualità. Se lo meritano, così come il club e i nostri tifosi. Dobbiamo saper soffrire insieme e sentirci orgogliosi alla fine di ogni partita: orgogliosi dei sostenitori e del risultato ottenuto sul campo". Un commento sugli infortuni riportati: "Solo quello di Hudson-Odoi sembra un infortunio muscolare. Per Wood e Murillo, penso che riusciranno a recuperare". Infatti nel weekend il Forest sfiderà il Burnley in Premier League: "La preparazione inizia ora, già nello spogliatoio. Non abbiamo tempo per festeggiare, dobbiamo solo recuperare e tornare forti mentalmente. Preferisco arrivare a una sfida così dopo una vittoria, la motivazione è diversa. Sarà una gara dura, avremo bisogno ancora dei nostri tifosi. Dobbiamo affrontarla come una famiglia".

Su Morgan Gibbs-White e l'andamento del match: "È un giocatore fantastico, ma abbiamo avuto diverse occasioni nel primo tempo per chiudere la partita. Quando non segni, poi diventa difficile". Infine, un commento sulla semifinale contro l'Aston Villa, in un derby inglese: "Al momento ho in testa solo il Burnley! Sarebbe troppo pensare già al Villa. Ci rifletterò dopo la partita di campionato".