Gianni Infantino ufficializza che si ricandiderà alla presidenza FIFA

Il n.1 del calcio "conferma" la sua scelta per il 2027 al congresso di Vancouver

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Gianni Infantino ha annunciato a Vancouver che si candiderà ancora una volta, nel 2027, alla presidenza della Fifa. Il numero uno del calcio mondiale, in carica da dieci anni, ha approfittato del Congresso della Fifa per "confermare" una scelta che era già nell'aria. Eletto nel 2016, rieletto nel 2019 e poi nel 2023, il 56enne italo-svizzero ha già ricevuto il sostegno da parte di alcune federazioni. (ANSA).